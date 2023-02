Osorio Chong confirma asistencia a reunión con "Alito" Moreno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó su asistencia a la reunión que este martes sostendrá el presidente del partido tricolor, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, con la bancada en la Cámara Alta para limar asperezas.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación advirtió que no permitirá que se le pretenda expulsar del partido, como lo solicitó la semana pasada el dirigente del Movimiento Territorial del PRI, Erubiel Alonso.

Indicó que se defenderá dentro del PRI, "en los órganos del propio partido y seguramente llegaremos hasta el TRIFE y defenderé mis derechos partidistas".

"La prueba de mi militancia está en todos los días, en mi actuar durante muchísimos años. Solo una vez he llegado por la vía pluri, a diferencia de otros, como quien señaló al respecto, que han llegado más de tres ocasiones, entonces yo soy un hombre de tierra, de campo, de competencia, así gané la gubernatura de mi estado, así gané la diputación federal y he participado en muchas otras elecciones, siempre defendiendo a mi partido y es muy complejo, muy difícil para ellos probar lo contrario, porque no lo van a encontrar", advirtió.

Osorio Chong descartó también que vaya a renunciar a la coordinación del grupo parlamentario en el Senado. "Yo estoy por el mandato de mis compañeras y compañeros, por dos periodos de la 64 y 65 Legislaturas y aquí estoy".

Aclaró que no va a la reunión con el dirigente del partido por este tema. "No voy al partido a eso, esas son cosas internas del grupo parlamentario, que siempre platicamos, dialogamos en total apertura. Al partido voy a buscar la relación del grupo parlamentario con el PRI, no a otro tema", apuntó.

"Mi interés también es que no reboten estos conflictos, que son diferentes, los personales, que seguiré adelante, pero que la relación con el grupo parlamentario no rebote en la elección del Estado de Coahuila y el Estado de México, eso es lo que personalmente busco y cuidaré", expuso.

El exgobernador de Hidalgo explicó que solicitó la reunión con Alejandro Moreno porque es necesaria por el bien del partido, de los trabajos legislativos, para seguir siendo un bloque unido, para seguir siendo parte del bloque de contención.

"Lo importante es la relación del grupo legislativo con el CEN, eso es a lo que voy, eso es a lo que yo convoqué, no he sabido de otra agenda del presidente del partido, y si él quiere abordar otro tema, con gusto lo vamos a platicar", indicó.

Este jueves a las 5 de la tarde en la sede del partido, se reunirán primero a solas el presidente del PRI y el coordinador parlamentario y a las 6:30 pm está programado el encuentro con toda la bancada tricolor.