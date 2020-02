Osorio Chong se deslinda de Lozoya

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, deberá responder a todo lo que se le acusa, y estuvo de acuerdo en que "salga a la luz púbica lo que tenga que ser". Subrayó: "Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya. Lo digo con toda transparencia y con toda seriedad, nunca, absolutamente nunca".

De la investigación que se desprende de la detención del exdirector de Pemex, si da lugar, "que se aplique todo el peso de la ley", afirmó el senador, entrevistado en el salón de sesiones, antes de la asamblea de la Cámara Alta de este jueves.

Allí mismo, la senadora Claudia Ruiz Massieu, al respecto comentó: "Las personas que están siendo investigadas y que son presuntos responsables de alguna conducta ilícita o irregular, deben rendir cuentas a la justicia".

Ruiz Massieu respondió a los periodistas que "todos los servidores públicos debemos estar siempre sujetos a la ley, dispuestos a responder de nuestra conducta y desempeño ante las autoridades correspondientes".

Miguel Ángel Osorio Chong, encajado de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseveró que "uno debe asumir su responsabilidad", y en el caso de Emilio Lozoya, darse el debido proceso "con pruebas y que se llegue hasta sus últimas consecuencias".

Osorio y Lozoya fueron integrantes del equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto. "No se mandaba solo", ha señalado su defensa.

"Creo que dos veces, siendo yo secretario de Gobernación platique con él, dos veces, y por supuesto, me lo encontraba muchas veces en el gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área", detalló Osorio Chong.

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, quien encabezó la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue presidenta del PRI, en el sexenio de Peña Nieto, insistió: "Quienes hemos sido servidores públicos, debemos estar siempre dispuestos a rendir cuentas y explicar nuestras acciones y si hay alguna responsabilidad, acatar las consecuencias legales, sea quien sea, todos".