Otorgan perdón a exdiputado de Baja California Sur investigado por abuso sexual

LA PAZ, BCS, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Juan Pérez Cayetano, exdiputado local desaforado por una investigación por el delito de abuso sexual, recibió el perdón de la víctima y será posible su reincorporación al Congreso local en los próximos días.

Así confirmaron diputados integrantes de la bancada morenista y petista en BCS, quienes refirieron que luego del avance de las investigaciones y el proceso judicial, la víctima otorgó el perdón, figura contemplada en el código penal.

José María Avilés Castro, coordinador de la fracción de Morena, declaró que con lo anterior se "extinguió la causa penal" y en el momento de así solicitarlo, Pérez Cayetano podrá regresar a las labores legislativas.

Luis Armando Díaz, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, indicó que hasta el momento no han recibido una notificación oficial de parte del diputado, pero conocen del tema y del procedimiento que se realizó, y refrendó que la legislación permite su reincorporación.

La denuncia fue presentada por el delito de abuso sexual en octubre de 2021, y quedó en el expediente LPZ/6406/2021/NUC. La mujer denunciante es exregidora del municipio de Los Cabos (región de la que era representante Pérez Cayetano).

En diversas ocasiones, Georgina "N" se presentó incluso a manifestarse por la lentitud con la que avanzaba el proceso. Fue hasta mayo de este año cuando la Procuraduría General de Justicia del estado notificó al Congreso de la investigación para que procediera con el desafuero, el cual se logró cuatro meses después, luego de presiones también de parte de diputados opositores y activistas.

La situación ha generado controversia, dado que, según han informado abogados activistas, el perdón como figura contemplada, proviene del acuerdo entre la parte ofendida y el imputado, más no significa que el delito no haya existido, en este caso el abuso sexual.

Ni Pérez Cayetano ni la demandante han decidido abordar el tema públicamente.