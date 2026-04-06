Otorgan suspensión por derrame de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco

Un juez de distrito concedió una suspensión provisional a la organización civil "En el Corazón está el Cambio", para que las autoridades responsables desplieguen la totalidad de sus facultades y atribuciones para atender, contener, prevenir y remediar daños irreparables al medio ambiente derivado del derrame de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.

El titular del juzgado cuarto de Distrito en materia administrativa del primer circuito, Ulises Rivera González, otorgó el recurso legal a Juan Carlos Atzin Calderón, contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras autoridades.

El impartidor de justicia solicitó a las autoridades responsables implementar, si no lo han hecho, todo lo necesario para garantizar la adecuada disposición final de los residuos de hidrocarburos, incluyendo en su caso la contratación de los regulados particulares que cuenten con autorización para ello.

Además, que la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de oficio, inicie el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

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El juzgador fijó un plazo de 48 horas para que las autoridades den su informe previo, además de que deberán notificarle las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a la medida cautelar.

El juzgador resaltó que existe un interés legítimo de la parte quejosa, según su dicho y las pruebas que anexa, es vecino del estado de Veracruz, además de que, al tratarse de posibles daños al medio ambiente, puede afirmarse que cualquier persona está interesada en su contención y remediación, en tanto que la contaminación ambiental puede repercutir en la salud y bienestar de cualquier persona.

Estimó que la suspensión no afectaría el orden público y el interés social, ya que no hay datos que permitan afirmar que la medida podría causar un daño significativo, directo e inmediato a la colectividad o que implicaría privar a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden.

Será este viernes 10 de abril cuando se definía si conceden la suspensión definitiva a la asociación civil.