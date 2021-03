Otro participante del chat "Sierra XXX" aspira a ser diputado por Morena

Donato Vargas Jiménez, quien también participaba del chat denominado "Sierra XXX", en el que se exhibían fotografías de mujeres indígenas de la región, mantiene sus aspiraciones como precandidato a la diputación local por el distrito electoral 10 Mixe-Choápam con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca por Morena.

Este político también es señalado por una de las víctimas de ese chat en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO); junto con otro militante de Morena, Juan Eliel Inocente y el exfuncionario del INPI, Rolando Vásquez Pérez, según se lee en la denuncia, donde se describe a dicho grupo como pornográfico,

"Me llamó a mi teléfono celular el ciudadano Francisco Regino Montes, quien es mi paisano y me dijo que estaban circulando mi foto de la boda de mi hermana en un grupo de pornografía de chat de WhatsApp, al que llamaron Sierra triple X... yo le pedí de favor que me enviara una captura de pantalla, y fue así que me reenvió la captura que dice 'reenviado', y efectivamente, donde está una foto de perfil en el grupo denominado 'Sierra XXX' aparecen los nombres de 'Donato V Nuevo', 'Juanito Eliel'", relata la víctima en su denuncia.

En ella también aclara que Juan Eliel Inocente y Donato Vargas Jiménez, quien antes de participar en dicho chat también se desempeñó como coordinador de giras del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), son de la región mixe, en la Sierra Norte, pero no tiene ninguna relación de amistad con ninguno de ellos.

La víctima, en su denuncia, solicitó medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; así también a que se le garantice la reparación del daño, el resguardo de su identidad, acceso a los registros de la investigación, entre otras medidas; ante dicha solicitud, en abril del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió las medidas cautelares, mismas que fueron aceptadas por el INPI.

A un año de distancia, la víctima explica a EL UNIVERSAL que a diferencia de Beto Santos y Rolando Vásquez, exfuncionario del INPI, al darse a conocer el caso Donato Vargas se acercó a ella para disculparse e informarle que fue agregado a dicho grupo por Beto Santos, pero posteriormente se salió del mismo.

Incluso, tanto Donato como Juan Eliel comparecieron ante la Fiscalía de Oaxaca para explicar su participación en dicho grupo y presentaron un escrito de intervención

El pasado 5 de febrero de 2021, a través de su cuenta en Twitter, Donato Vargas informó que se registró como precandidato a diputado local por el distrito 10 Mixe-Choápam, y subió una imagen de su registro ante el partido Morena.

Este martes 16 de marzo, el precandidato Humberto Santos Ramírez, señalado como el creador del chat "Sierra XXX", renunció a sus aspiraciones para contender por la candidatura a la diputación local de este distrito, pese a que insistió que está limpio y que se retira para no afectar a su familia.

Esto ocurrió luego de la exigencia de decenas de mujeres indígenas y cientos de colectivas, que en una carta pidieron al partido Morena detener la postulación de Beto Santos: pese a ello, en conferencia este lunes el aludido había asegurado que nunca creó un chat pornográfico ni sexual.

Incluso señaló que nunca existió un grupo para compartir imágenes de mujeres mixes y que no existían víctimas. Este martes EL UNIVERSAL dio a conocer que la víctima que dio a conocer el caso, incluso cuenta con medidas cautelares de la CNDH y el INPI.