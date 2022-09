Padre de Debanhi pide cese o renuncia del Fiscal de Nuevo León

A-AA+

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, entregó un escrito ante el Congreso de Nuevo León para solicitar a los legisladores de todos los partidos la destitución o renuncia del fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, y demás funcionarios de la mencionada institución autónoma.

Asimismo, pidió que en su caso se les abra una carpeta de investigación por las omisiones, negligencias y probables delitos en los que incurrieron durante las labores de búsqueda y relacionadas con las investigaciones del caso, que pretendieron hacer pasar como accidente, cuando se demostró que se trató de un feminicidio, según dictamen externo y una segunda autopsia, solicitados por la familia de la joven universitaria.

Este lunes don Mario acudió a la Legislatura local a entregar ante la Oficialía de Partes una petición para que se proceda con la destitución o renuncia inmediata del Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, por todas las omisiones que ha cometido en la realización de las pruebas periciales sobre el caso Debanhi.

Asimismo, señaló que en su momento solicitará también la renuncia de Griselda Nuñez Espinosa, fiscal Especializada en Feminicidios, así como del coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Villagómez Jasso, "para que no vuelvan a pasar nunca más estas atrocidades como las que ocurrieron en el caso de Debanhi y que la ciudadanía tenga la certeza de que las cosas se deben de hacer correctamente".

Agregó que debido a la pérdida de confianza en la Fiscalía Estatal, por la mala actuación del fiscal general y otros servidores públicos, hay muchos elementos para cesarlos de manera inmediata, sin necesidad de solicitar una comparecencia ante el pleno del Congreso, pues incurrieron en muchas negligencias, desde que dieron a conocer la muerte de Debanhi como resultado de un accidente y no como un feminicidio.

Las irregularidades en la las investigaciones se dieron asimismo desde que la golpearon afuera del motel como se muestra en los videos, y no hay personas investigadas por ese hecho; ni se ahondó en relación con la fotografía que le tomaron frente a la empresa transportista Alcosa (la cual se viralizó), ni se sabe de los nueve minutos que faltaron del video cuando su hija se acercó a dicha compañía, ni se sabe de lo encontrado en las cámaras de la empresa Oruga.

Tampoco se sabe, agregó Don Mario, lo que pasó dentro del motel Nueva Castilla, pues sólo se observa cuando entró (el nueve de abril), pero no que haya salido, ni qué pasó en esos días que estuvo "desaparecida", pues fue localizada sin vida el 21 de ese mes, pero según la segunda necropsia, habría muerto de tres a cinco días antes de que fuera localizado su cuerpo.

Además, dijo Escobar Bazaldúa, hubo tardanza en las alertas para que se procediera a la búsqueda. "Nosotros seguimos todos los protocolos, de ir al Cedeco (Centro de Desarrollo de la Comunidad) en San Nicolás, al MP ir a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), pero ellos no hicieron el trabajo como debían, no obstante que el gobierno estatal puso a disposición del Grupo Especializado en casos de Desapariciones a 200 policías estatales.

Y como se recordará, aunque se realizaron cuatro operativos de búsqueda en el Motel Nueva Castilla, fue hasta la quinta ocasión que hallaron el cadáver de Debanhi Susana, en el fondo de una cisterna, y al ser cuestionado el entonces secretario de Seguridad Aldo Fasci, como había sido posible eso, admitió que había sido "una falla humana masiva".

Escobar Salazar recordó que por esa falla fueron removidos los fiscales especializados en casos de desapariciones y antisecuestros, Rodolfo Salinas y Javier Caballero; pero falta que remuevan y se inicien carpetas a todos los que obstruyeron las investigaciones y a los que filtraron información, videos y documentos que estaban en cadena de custodia.

Y que también sea cesada o renuncie la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, porque no hizo su trabajo y ella es la responsable de la carpeta del caso de su hija, desde que fueron removidos los fiscales Salinas y Caballero.

Don Mario afirmó que según comunicación que ha tenido con personal del Gobierno de México, es cuestión de horas para que se concrete la atracción del caso Debanhi por la Fiscalía General de la República, y es probable que se esto se anuncie durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el jueves próximo en el espacio de Cero Impunidad a cargo del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Señaló que desgraciadamente todas las entrevistas que realizaron en la Fiscalía de Nuevo León las hicieron bajo la perspectiva de una muerte por accidente, cuando debieron hacerlas bajo el supuesto de un feminicidio. "Ellos (en la Fiscalía) podrán decir tengo 300 entrevistas, pero es pura basura a mi parecer, a mi criterio, porque esto es un feminicidio, no un accidente".

Y todo eso lo tendrá que rehacer la FGR, expresó el padre de Debanhi, al tiempo de comentar que fue hasta que anunció que pediría que el caso fuera atraído por la Fiscalía General que en la de Nuevo León "empezaron a hacer las cosas que debieron hacer hace cuatro meses", como fueron los cateos realizados el 19 de agosto y siete de septiembre, en los domicilios de la recepcionista y la gerente del motel Nueva Castilla, en los que aseguraron nuevos videos, memorias USB, teléfonos celulares y demás equipo electrónico.

Ya que la FGR atraiga el caso, "esperamos que se llame a todos los que obstruyeron la justicia, a las jóvenes (supuestas amigas de Debanhi) a los choferes, nadie está exento a que se les vuelva a llamar, pero ahora con relación a un feminicidio y no como entrevista informal por un accidente".

Cuestionado si la Fiscalía de Nuevo León actuó apostando al olvido, sentenció: "nunca lo van a tener de mi parte, no lo han tenido, probablemente quisieron cerrar la carpeta, pero al olvido no pueden apostar; hasta el último día de mi existencia, hasta mi último suspiro voy a encargarme de buscar y conocer la verdad, para que nuestra hija pueda descansar".