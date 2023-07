Padres de los 43 normalistas solicitan reunión con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, solicitaron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestaron que están tristes por no alcanzar la verdad, luego de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Cristina Bautista, mamá de Benjamín Asencio, dijo que es muy triste el informe porque no se está cumpliendo la palabra del jefe del Ejecutivo federal.

"Nos sentimos tristes por no alcanzar la verdad, pero deja buenas herramientas para las investigaciones... sabemos que sufrimos al igual que miles de personas que buscan a sus seres queridos. Les pedimos, a los medios, que nos sigan acompañando", expresó Cristina en conferencia de prensa en el Centro Prodh.

En su intervención, Mario González, padre de Cesar Manuel, insistió en una reunión con el Presidente.

"Decirle al Presidente que no nos falle hay un decreto donde se comprometieron a darnos las facilidades y es malo que nos falle, ya basta de tanta cerrazón, si está la información por qué no la entregan, qué esconden, la Sedena es una Institución que da un poco de pena, porque es una Institución que se ha coludido con el narcotráfico y los paganos es la gente de a pie como nuestros hijos".

"Si el Presidente no nos da la apertura quién más. Creo que tenemos derecho a la verdad hay avances, hay detenidos pero también tenemos que tener la verdad ... decirle al Presidente que nos urge una reunión con él para decirle que no se vale jugar con 43 padres y con los compañeros que nos apoyan, tenemos derecho de saber qué pasó con esos 43 normalistas y que sea lo más pronto posible la reunión", expresó.

Tras una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, los padres insistieron en una reunión a la brevedad con el mandatario.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, enfatizó que urge una reunión con el mandatario a fin de poner sobre la mesa, en términos objetivos, cuáles son los obstáculos reales, objetivos que piden poner esa información a disposición.