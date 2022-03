Padres de los 43 piden abrir indagación contra Ejército y Marina

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron abrir una investigación contra el Ejército y la Marina por incumplir un decreto presidencial en el que se comprometieron a entregar toda la información que tuvieran a su alcance para esclarecer los hechos del 26 y 27 de octubre de 2014.

Esto luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara este lunes un video donde se ve a elementos de la Marina intervenir en el basurero de Cocula, donde la entonces PGR determinó que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados.

"Nos han seguido viendo la cara, y cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos", lamentó el señor Mario González, padre de uno de los jóvenes.

En conferencia de prensa, el señor Emiliano Navarrete exigió que la Fiscalía General de la República llamé a declarar a los marinos que estuvieron en el basurero de Cocula, porque, dijo, ha habido mucho ocultamiento de información.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas, afirmó que hay mucha indignación por la forma "turbia" en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando la investigación del caso Ayotzinapa, que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad.

"Hoy nos queda claro que hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, está manipulación tuvo como objetivo ensuciar y ocultar la verdad porque a partir de este montaje jurídico que hicieron nos fue imposible explorar otras líneas de investigación, por lo menos en cinco años. Hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador no hubo una línea de investigación adicional que se pudiera seguir porque todo el tiempo se estuvo siendo lo del basurero de Comer", indicó.

Para Rosales Sierra, las Fuerzas Armadas han administrado la información sobre el caso Ayotzinapa y "la pregunta es cuáles son las razones de que la información se haya negado, primero durante el gobierno pasado y en este gobierno se siguió de nueva cuenta en la misma ruta".

Recordó que no hubo un cambio, pese a que los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, firmaron el decreto presidencial por el se creó la Comisión Presidencial para Acceso a la Justicia el cual establece que todas las autoridades se comprometen a colaborar con las investigaciones, en el marco de su competencia.