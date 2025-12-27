Padres de los 43 van a la Basílica

Ciudad de México.- En el marco de la 135 acción global por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, padres y madres de los estudiantes realizaron una caminata de la Glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe para exigir la aparición con vida de sus hijos y para renovar la fe y la esperanza para continuar su lucha y dar con su paradero.

En punto de las 11:00 horas, los contingentes comenzaron a concentrarse en la calzada de Guadalupe, donde demandaron al gobierno mexicano la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, y de José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla en Iguala, asilado en Estados Unidos.

Además, pidieron la entrega de los 800 folios faltantes de la investigación en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la disposición del gobierno federal para entregar información que coadyuve a esclarecer el caso.

Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, expresó que acudieron a la Basílica de Guadalupe "porque necesitamos renovar la fe, la esperanza, las energías que hemos desgastado a lo largo de estos 11 años".

"La Presidenta está iniciando mal, porque no ha habido avances para entregar información desde las instituciones. Pareciera que no ha querido dar respuesta a lo que se le ha planteado, que es que la Sedena nos dé toda la información", dijo.

Juan Pablo Hernández, padre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, exigió la presentación con vida de su hijo y acusó que "los gobiernos nos han llevado con pura mentira, desde Enrique Peña Nieto, él es el culpable y se esconde".

Él asistió a la basílica a pedirle a la Virgen de Guadalupe que "nuestros hijos estén bien, donde quiera que estén, que los tengan, que nos los entreguen, porque ya es mucho sufrimiento para nosotros. Ellos saben dónde están".