Padres de Mónica no pierden la fe a pesar del feminicidio de su hija

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La madre de Mónica Citlali, Felipa Resendiz, no pierde la fe a pesar de que le mataron a su hija.

Contiene las lágrimas y se muestra fuerte, dice que "tal vez una prueba que dios nos está poniendo".

Indicó que su hija todos los días salía de su casa a las 6:00 am, y que ahora solo quiere que descanse en paz.

Guarda el llanto porque tiene que seguir adelante, tiene aún a su nieta, y mientras "nosotros vivamos no le va a faltar nada''.

"Dios es grande y nos va a ayudar a salir de esta".

Familiares de Mónica Citlali esperan el arribo de la carroza con el cuerpo de la joven de 30 años, quien salió del Instituto de Ciencias Forense (Incifo) luego de realizarle la necropsia de ley.

Se espera que cerca de las 9:00 de la noche arribe hasta la calle Artículo 3, en la colonia El Salado, en el Municipio de Ecatepec.

Son cerca de 7 personas las que esperan a los padres de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado el martes en la autopista México-Cuernavaca.