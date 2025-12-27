Pagan 122 mdp por seguro para el "Insurgente"

Ciudad de México.- Banobras pagó 122 millones de pesos por un paquete integral de seguros del Tren Interurbano "El Insurgente" para el próximo año, con una cobertura de casi 40 mil millones de pesos, que cubre a todos los pasajeros y a la obra por descarrilamientos, robo, grafiti, incendios, interrupción de actividades, entre otros motivos.

En la licitación LA-06-G1C-006G1C001N-176-2025 se indica que Banobras pagó a Grupo Nacional Providencia (GNP) un total de 122 millones 367 mil 993 pesos por este programa integral de seguros de la obra ferroviaria y que es justificado por la magnitud del valor de los bienes públicos y porque se atiende hasta 150 mil pasajeros diarios en los 12 trenes eléctricos que circulan.

Se destaca que por descarrilamiento se tiene una suma asegurada por 370 millones de pesos.

"Considerando la magnitud del valor de los bienes públicos del Tren Interurbano y el volumen de viajeros que se atenderá con el servicio público de transporte ferroviario, es de suma importancia asegurar dichos bienes y los riesgos asociados al servicio de transporte para generar los beneficios socieconómicos del tren que se encuentra en operación de Zinacantepec a Santa Fe.

"El importe del valor asegurable al 100% corresponde a 38 mil 974 millones 437 mil 512 pesos".

Se establece que se decidió dar este contrato de seguros a GNP porque fue la empresa aseguradora que cumplió con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos, y que su oferta se encuentra dentro del parámetro de la suficiencia presupuestal, por lo que resulta solvente.

Además, el seguro cubre la pérdida total o parcial de ingresos por concepto del peaje, directamente resultante de la interrupción o interferencia con el servicio de transporte, como consecuencia de una pérdida o daño material causado por un riesgo que afecte a bienes muebles o inmuebles propiedad del tren.

El documento resalta que con este seguro los pasajeros quedarán protegidos desde el momento en el que ingresan a las instalaciones que ocupa el tren y se encuentren dentro de las mismas durante su transportación, espera o uso de la infraestructura y del servicio hasta el momento es que las abandonen.