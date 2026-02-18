Pagó el IMSS medicinas que nunca recibió

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó 45 millones 119 mil pesos por medicamentos en 2024, a través de 10 contratos, pero no comprobó la recepción de los fármacos, de acuerdo con la tercera entrega de fiscalización para ese año, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, el Seguro Social recibió medicamentos sin el registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según los hallazgos de la auditoría de cumplimiento 2024-1-19GYR-19-0195-2025.

"No acreditó que un proveedor contó con los registros sanitarios emitidos por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios de los medicamentos adquiridos mediante un contrato", detalla el documento.

El Instituto tampoco aplicó penas convencionales por 1 millón 201 mil pesos, por el atraso de los proveedores en la entrega de medicamentos adquiridos mediante 14 contratos; y pagó 32 mil pesos por 205 piezas de medicamentos que no recibió de dos contratos.

La ASF determinó que el IMSS tiene que aclarar 46 millones 353 mil 956 pesos.

En la Cuenta Pública de 2024, reportó que gastó 81 mil 891 millones de pesos en la compra de medicinas y productos farmacéuticos, por 46 cuentas.