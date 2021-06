PAN acusa "fracaso" de megasimulacro; titular del C5 debe irse

El diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, advirtió que la incapacidad del director del C5, "puede costar vidas para la Ciudad, como fue en la Línea 12 del Metro", donde imperó una mala agenda de austeridad, negligencia, corrupción y falta de interés a la Protección Civil.

El también presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso local, tras sostener que el megasimulacro, "fue un fracaso, porque no sonaron todas las alertas sísmicas", acusó que tampoco existe una política de resiliencia actualizada.

Añadió el legislador de Acción Nacional que son varias las veces que desde el Congreso local le ha solicitado al titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, explicar la razón por la cual no funcionan todos los altavoces e información sobre el mantenimiento.

"Pero las mismas veces que nos ha negado la información o, en su caso, la ocultan. No podemos ser cómplices del silencio que tiene el Gobierno capitalino por el tema de Protección Civil. No queremos vivir otro acontecimiento como la Línea 12 del Metro con Florencia Serranía", insistió el panista.

Explicó que el tema de los sismos, debe ser eje central en la agenda de la autoridad local, "y si Juan Manuel García no lo tiene claro, que renuncie al cargo y designen a una persona con el compromiso de salvar vidas", exigió el representante popular del blanquiazul.