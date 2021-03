PAN alista retirar de coordinación a diputado por dichos

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al Comité Directivo Estatal de Michoacán separar de la coordinación de la bancada de los diputados panistas, a su legislador Javier Estrada Cárdenas; así como que tome medidas necesarias ante los órganos del partido para que se aclaren los dichos del panista michoacano.

Este martes se dio a conocer que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue exhibido en un audio en el que asegura textual: "Son mamadas... yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas", esto ante el cuestionamiento de la Auditoría Estatal que exigió rendición de cuentas.

Por esto, la dirigencia panista dijo que en congruencia a sus valores y principios como el respeto a la inminente dignidad de la persona, "en Acción Nacional no podemos permitir por parte de nuestros militantes, legisladores, funcionarios, ni dirigentes, comentarios misóginos ni machistas".

"Somos un partido comprometido con el bienestar de las mujeres, el lenguaje incluyente, la paridad y la igualdad sustantiva, por lo que reprochamos y no toleraremos ninguna conducta contraria", definió en una comunicación oficial el blanquiazul.