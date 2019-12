PAN buscará quitarle gubernaturas a Morena en 2021

CIUDAD DE MÉXICO. (EL UNIVERSAL).- El líder nacional del PAN, Marko Cortés, convocó a todo el panismo a que en el 2021, Acción Nacional le arrebate la mayoría en la Cámara de Diputados, el mayor número de gubernaturas y alcaldías a Morena para frenar la amenaza autoritaria que representan.



"Nuestro reto, pues, en el 21 es construir una mayoría opositora, como diría nuestro amigo Gustavo Madero, a quien saludo, no cooptable. Nuestro reto es que en la Cámara de Diputados tengamos legisladores firmes, que frenen la amenaza autoritaria y que reconduzcan la política económica, porque la reflexión es: No sólo se trata de tener una mayoría opositora que a la hora de la verdad, que a la hora de las votaciones difíciles se doblen y pareciera que no hubiese una mayoría opositora, se trata de tener una verdadera mayoría opositora no cooptable, fuerte, firme, contundente y bien comprometida con las causas de México", explicó Marko Cortés.

Al emitir su mensaje en la sesión de instalación del Consejo Nacional del PAN Marko Cortés dijo que la responsabilidad del PAN es grande y solo unidos la pueden enfrentar, por lo que convocó a los panistas a salir a las calles en el 2020, ponerse en modo: campaña y superar, por la vía democrática al populismo clientelar despegado por el gobierno de Morena.

"De ese tamaño es la responsabilidad del PAN, de ese tamaño es el reto que sólo juntos; y cuando digo juntos, es todos, podemos enfrentar. Por eso los convoco, además de salir a las calles, a este 2020 ya ponernos en modo campaña. Nuestro reto hoy es superar por la vía democrática al populismo clientelar despegado por el gobierno morenista", explicó Marko Cortés.

El líder panista convocó a su militancia a ir a las calles y decirles a los ciudadanos que cuentan con Acción Nacional para alcanzar la paz y la tranquilidad que tanto se ha deseado.

"Quiero pedirles que les digamos a todos los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para alcanzar la paz y la tranquilidad que tanto deseamos. Díganles a todos los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para el impulso de la economía familiar; díganles a todos los mexicanos que cuentan y que seguirán contando con Acción Nacional; digámosles a todos los mexicanos: "Ánimo, que sí hay de otra, y esa es con Acción Nacional", aseguró el panista michoacano.