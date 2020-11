PAN califica de "fraude" el Plan de Recuperación Económica en CDMX

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, consideró como "fraude", el Plan de Recuperación Económica para el Bienestar, que presentó el Gobierno capitalino hace más de tres meses.

"El Plan de la doctora Sheinbaum, fue solo un espejismo que le sirvió para salir del paso. Fue una estrategia fallida e insuficiente que no ayudó a un sector primordial de la economía local, las micro y pequeñas empresas, así que en realidad resultó ser solo un fraude", señaló el panista.

Reiteró que la estrategia que supuestamente buscaba resarcir los efectos negativos de la crisis económica, que se potencializó con la pandemia resultó un fracaso, pues de nada sirvieron los créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad para evitar la quiebra de más de 32 mil micro y pequeñas empresas.

"Lo dijimos y se nos ignoró. Les advertimos que la estrategia de reactivación económica no era la correcta, que era insuficiente, porque la crisis económica ya se veía venir desde hace un año y no hicieron caso. No les importó que miles de empresas y familias perdieran su patrimonio y empleos", lamentó.

Recordó que en su momento, Acción Nacional insistió en la creación de la Ley de Emergencia Económica y el Consejo Consultivo de Emergencia Económica, para que las acciones, decisiones e información estuvieran en manos de un Comité Científico especializado y no a expensas del fanatismo político, pero no fue escuchado.

"Ante la propuesta, solo hay silencio. La doctora Sheinbaum no acepta sus errores ni las propuestas. No queremos descubrir el hilo negro, pero es necesario reactivar la oferta, reactivar la demanda y, sobre todo, dejar de mentir y manipular la información", asestó Atayde Rubiolo.

El dirigente panista insistió que el gobierno de Claudia Sheinbaum presume de transparencia, "pero la realidad es distinta", muestra de ello es que la Secretaría de Desarrollo Económico lleva todo el año sin publicar los reportes económicos trimestrales.

"La opacidad deja mucho qué pensar, si es cierto que hay transparencia y que la economía va bien, ¿por qué no hay reportes económicos de la Ciudad? ¿Acaso es casualidad o es parte de su alcancía electoral? El Gobierno tiene mucho que responder", enfatizó el dirigente del blanquiazul capitalino.

La propuesta panista, detalló, busca reactivar la oferta a partir de la entrega de un Salario Solidario de Subsistencia, con carácter temporal de tres meses y fiscalizada a la población más desprotegida.

Asimismo, reactivar la demanda, a partir de ofertar créditos a empresas, de instrumentos de deuda con la banca de desarrollo, para garantizar un apalancamiento de las micro y pequeñas empresas.

Además, dijo, hay que legislar sobre la condonación del ISN de al menos el 50%, a quienes se comprometan a continuar con la cantidad de gente empleada y con los mismos salarios, la creación impulso de un Ecosistema Innovador, así como el establecimiento de un programa de reducción de burocracia y trámites.