PAN da por "muerta" reforma eléctrica, pero el PRI no descarta negociarla

Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de Morena, el partido de la mayoría en la Cámara de Diputados, afirmó que la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador "está viva" y dijo que espera que muchos legisladores de la oposición la voten a favor para que "cumplan con la patria".

Las declaraciones del morenista son en respuesta a los comentarios del vicecoordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, quien antes de la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 aseguró que dicha iniciativa presidencial ya "está muerta".

En entrevista para el diario La Jornada, Godoy Rangel expresó que Morena no espera que los legisladores del blanquiazul voten a favor de la reforma eléctrica, incluso señaló que el PAN se formó originalmente "para combatir la expropiación petrolera, y en 2013 declararon que la reforma energética era su victoria".

Sin embargo, adelantó que su bancada buscará convencer a los otros partidos de aprobar la reforma eléctrica, con la cual, argumentó, se busca recuperar la soberanía del país, los que calificó como un gran paso para recobrar lo que los gobiernos neoliberales privatizaron.

"Estamos convencidos de que podemos dialogar con muchos legisladores, con excepción de los del PAN, que son nuestros adversarios ideológicos históricos", indicó Godoy Rangel, quien consideró que es temprano para dar por hecho que está muerta. "Creemos que va a prosperar, vamos a ver en los próximos meses", dijo.

"Haremos un parlamento abierto, escucharemos a las grandes corporaciones, también a los trabajadores, sindicatos de electricistas, intelectuales, científicos, técnicos. Estamos seguros de que vamos a tener una propuesta que resguarde la soberanía nacional, que tenga la rectoría del Estado sobre la energía eléctrica y haya participación privada", ahondó.

El legislador fue cuestionado sobre sí las afirmaciones de Triana son una posición de la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PAN, o sólo de los blanquiazul, ya que Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del tricolor en la Cámara de Diputados, dejó entreabierta la posibilidad de que la reforma avance.

En respuesta, el morenista insistió en que "lo que se está diciendo es que, de persistir este tipo de actitudes, pues es muy difícil llegar a una solución de problemas. La referencia que se hace por parte de nuestro partido es que éstas no son las condiciones para ningún diálogo. Esperemos que ellos recapaciten", dijo.

Durante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el panista consideró que la negativa y cerrazón de Morena y sus aliados para analizar dicho proyecto financiero, cerró la posibilidad de dialogar sobre la reforma eléctrica que propuso el Ejecutivo Federal.

"La negativa y cerrazón de Morena y sus aliados para analizar el Presupuesto alternativo que presentó la oposición cierra la posibilidad también de diálogo para discutir la reforma eléctrica, porque les dimos la mano, les dijimos que estábamos dispuestos al diálogo y a sentarnos a analizar el Presupuesto en la inteligencia de que más adelante habría votaciones que requieren mayoría calificada y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar", externó Triana.

Tras la postura del vicecoordinador del PAN, Moreira reaccionó y aseguró que los priistas están en la disposición de continuar el diálogo en esta materia, con el propósito de debatir para que se implementen mejoras o posibles cambios en esa iniciativa.

En entrevista para Milenio Televisión, el político tricolor se dijo convencido de que la reforma que propone el Ejecutivo debe discutirse, así como hacer público las denominadas subastas holandesas y los compromisos de México ante la comunidad internacional en materia energética, y después tomar una decisión.

Respecto a las declaraciones del panista, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dijo que "esa postura (de Triana) es individual", aunque también consideró las actitudes de Morena dificultan el diálogo, pues si "se repiten cuando se discuta otro tema, sí mata todo, pero no somos como ellos ni estamos por revanchismos".

"Lo que hizo Morena es dificultar el diálogo y que quede muy claro en este ambiente de polarización puede ir a cualquiera de los extremos. El PRI no ha dicho nunca que se niega al diálogo, y en el caso de la reforma eléctrica, que requiere las dos terceras partes, el PRI jamás ha dicho que cerramos y bajamos las cortinas", enfatizó Moreira.

Asimismo, supuso que el blanquiazul se expresó "en el sentido de que esa forma de hacer política pues no es la correcta y que si así vamos a otras reformas, no solamente a una eléctrica, a la Guardia Nacional o a la electoral, pues las cosas no van a funcionar", dijo Moreira.

Subrayó que el PRI no contribuirá a generar más polarización en el país, por lo que tampoco se cerrará al diálogo sobre la reforma eléctrica. "Respeto mucho a los compañeros de la alisan, pero no puedo motivar a que nosotros hagamos lo mismo, que es polarizar al país", concluyó sobre el tema.