PAN define como objetivo principal elección de consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Durante la inauguración de la Reunión Plenaria de los diputados federales del PAN, en Tampico, Tamaulipas, el diputado Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que en el próximo periodo ordinario de sesiones, el objetivo principal de su partido será la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

"No va a haber una batalla más importante para nosotros, en el cuarto periodo, que escoger a los hombres y mujeres que serán consejeros del INE. No nos podemos equivocar en la elección de consejeras y consejeros", afirmó ante dirigentes y militantes del blanquiazul.

Indicó que espera que en este periodo no se traten solo los temas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se tome en cuenta la agenda legislativa del PAN; "agenda parlamentaria para el bien de la gente", dijo.

Asimismo, lamentó que los grupos parlamentarios del oficialismo en la Cámara de Diputados (Morena, PVEM y PT), no se abran al diálogo para discutir temas de Estado, porque entregaron el Poder Legislativo al Ejecutivo.

"En el parlamento, donde se supone que uno debe parlar para encontrar las soluciones de un país, no existe ni siquiera el diálogo, así de simple, habrá un diálogo superficialón, pero en los temas de Estado, donde se supone que para eso existe un Congreso, para que exista una pluralidad, ni una sola decisión, ya no es nuestra, bueno, ni siquiera es de ellos, decidieron entregar el Poder Legislativo con su mayoría", aseveró.

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, señaló que la decisión más importante de la 65 Legislatura será el proceso de selección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya que de ahí mismo saldrá el próximo consejero presidente.

"La decisión más importante de la 65 Legislatura, tener el mejor comité evaluador", y refirió que los perfiles que han sido propuestos por la CNDH para integrarlo no son idóneos, los del INAI son aceptables, pero aún faltan tres que tienen que ser elegidos por la Jucopo, por lo que le pidió al coordinador Jorge Romero estar atento.

A sus diputados federales les pidió "cuidar la trinchera legislativa", por si presentan "propuestas que no valgan la pena, que mínimo los evidenciemos".

Asimismo, hizo un llamado "a todos los mexicanos de bien para que se inscriban y participen en este proceso de selección de consejeras y consejeros del INE, requerimos a los mejores perfiles. Gente que quiera inscribirse, que quiera participar, aunque crea que no tiene posibilidades de llegar", pero importa que tengan autonomía e independencia para conducir un proceso electoral, dijo.

Detalló que la coalición es vinculante 2023-2024, y el PAN conducirá el proceso para elegir al candidato que competirá por la Presidencia en 2024, y aunque le gustaría que fuera panista, antepondrán su interés para elegir al mejor perfil que pueda ganar.

Por otro lado, comentó que no sólo deben estar atentos a las iniciativas que propongan el Presidente de la República o los partidos oficialistas para reformar la Constitución, sino también las que impliquen modificar las leyes secundarias.

"Me preocupa que lleguen iniciativas de ley; no sólo cuidar la Constitución, sino también las leyes secundarias", y solicitó a los diputados panistas revisar a profundidad, entre otros códigos y leyes, el Código de Procedimientos Civiles.

Finalmente, refirió que Alertó que "el 2024 no puede ser una narcoelección con un Estado omiso", y repetir lo que sucedió en la elección intermedia pasada, en donde se involucraron grupos del crimen organizado e impidieron que varios candidatos panistas participarán.