PAN denunciaría a diputados de Morena y PT por violencia política de género contra Zavala

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) analiza interponer una denuncia contra diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) por violencia política en razón de género contra la diputada federal Margarita Zavala.

Así lo dio a conocer Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del PAN, quien calificó de "lamentables" los señalamientos que ha habido en San Lázaro contra la ex primera dama.

"Es lamentable la actitud que han tomado los diputados de Morena y sus aliados de una y otra vez insultarla, atacarla por actos que además no son de ella, eso es violencia política en razón de género. El propio Noroña reconoce que no es ella la responsable y sin embargo hay un ataque continuo a su persona. En el grupo parlamentario ya se está analizando presentar una denuncia por violencia política en razón de género", dijo Patrón Laviada en conferencia de prensa.

La semana pasada, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, exigió a Margarita Zavala abstenerse de participar en el debate de la reforma eléctrica al considerar que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, se benefició económicamente de empresas privadas cuando fue asesor de Iberdrola.

El legislador del PT señaló que ella tiene conflicto de intereses porque gastó, junto a su esposo, más de 10 millones de pesos que él obtuvo como remuneración de la transnacional.

En otra de las sesiones, los diputados de Morena y del PT le dieron la espalda a Zavala y la señalaron porque durante la administración de Felipe Calderón ocurrió el incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores.

"Margarita es una mujer luchadora, trabajadora, que no es responsable de actos de otras personas sino de sus propios actos", detalló Patrón Laviada.

Agregó que por una parte, analizan interponer la querella ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, pero tampoco descartan hacerlo ante tribunales.

"Debemos luchar para evitar la violencia no solo hacia Margarita, sino hacia ninguna mujer de México", declaró la panista.