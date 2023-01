PAN, detrás de "guerra sucia", dice Sheinbaum

A-AA+

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilizó al PAN de la campaña en su contra a través de folletos hallados al interior de la alcaldía Cuauhtémoc.

Pidió que no se minimizara el caso y que será la Contraloría General quienes determinen las sanciones administrativas y la fiscalía las responsabilidades penales.

La mandataria capitalina dijo que no es un asunto con la edil Sandra Cuevas y que no entrará en debate con ella.



"Este tipo de campañas nos hacen más fuertes", dijo la jefa de Gobierno.



Hallan propaganda contra Claudia Sheinbaum en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc

El Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, denunció que en la sede alcaldía Cuauhtémoc se halló propaganda en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los folletos que se encontraron mencionan: "Claudia convirtió la CDMX en tragedia, la quieres en la Ciudad. Está historia continuara...", así como datos de los accidentes del Metro, que presuntamente mató a los niños del Colegio Rébsamen en el terremoto de 2017 y que mueren 10 mujeres al mes y #EsCaludia.

También se hallaron pancartas con frases de "Te toca Claudia Sheinbaum" con logos de la alcaldía Cuauhtémoc.