PAN en Ciudad Victoria ofrece pagar deuda de predial ¡en especie!

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Ante la pretensión del Partido Acción Nacional (PAN) municipal de hacer un inédito pago en especie de una deuda de más de 69 mil pesos, del impuesto predial, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás (Morena), consideró que le están faltando el respeto al resto de la ciudadanía.

El presidente del PAN en Victoria, Alfredo Vanzzini, explicó que les están cobrando un adeudo de más de 12 años, "por ley de acuerdo al Código Fiscal Federal solo nos pueden cobrar 5 años, pero no hay problema lo vamos a pagar, esto asciende a más de 69 mil pesos".

Pero lo harían con una inusual propuesta: "Nosotros tenemos solamente una petición si este dinero es para servicios básicos, que nos dejen pagarlo en especie".

Mencionó que lo pagarían con 150 lámparas, las cuales aseguró le hacen mucha falta a Ciudad Victoria.

Este miércoles el presidente municipal, Eduardo Gattás, respondió durante su jornada de trabajo, "esto sería un insulto para los adultos mayores que acudieron a pagar en el mes de enero, para la gente que ha acudido a realizar su pago como debe de ser".

Y advirtió: "Para mí, que paguen o hay embargo".

- ¿Cuál es el plazo que tienen para cubrir esta deuda?

"No sé, ahorita voy a hablar con mi departamento jurídico para que me digan de cuánto tiempo es el plazo", respondió.

Al final le mandó un mensaje a Vanzzini, "quiere pagar con chivos, borregas, que se ponga a jalar, porque están a punto de desaparecer el PAN".