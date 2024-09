Impacto de la Traición de Yunes Márquez en el PAN

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Tres de los cuatro aspirantes a la dirigencia del PAN consideraron que el partido queda muy lastimado frente a la sociedad y herido de muerte con la traición legislativa del senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

Damián Zepeda explica que si no se hace una cirugía mayor "vamos camino a nuestro funeral" y llamó a suspender el proceso de renovación de la dirigencia para convocar a un proceso "completamente abierto".

Adriana Dávila Fernández responsabilizó al actual líder nacional Marko Cortés y aseguró que se ha destacado por "sentirse dueño del partido y repartir posiciones a diestra y siniestra privilegiando acuerdos y complicidades".

Kenia López fue más cautelosa, pero sí opinó que Cortés Mendoza tiene responsabilidad en el sentido de que "debió ser cuidadoso al definir las boletas, más allá del pragmatismo".

Jorge Romero calificó en cambio de "absolutamente injusto" que una decisión personal se considere una deslealtad al PAN. "No es culpa de ninguna otra persona distinta a quien emitió su voto como ser libre y adulto".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda Vidales dijo que lo ocurrido en el Senado fue una triple tragedia: "Primero, porque se trata de una reforma muy dañina para la población; dos, porque este gobierno irónico e incongruente prometió cambiar a México, pero logró esta reforma a base de presión política y de órdenes de aprehensión, y tres, la tragedia de la oposición, ya que existe una crisis en la oposición, hoy este voto salió del PAN, pero hace unas semanas salieron dos del PRD, hace también unas semanas en la Ciudad de México tanto PRI como PAN y PRD se cruzaron legisladores para darles dos terceras partes en la 65 Legislatura pasada, el PRI le dio los votos en la Guardia Nacional, en la reforma educativa y en los nombramientos, es decir, la oposición está en una crisis brutal", aseveró.

Expuso que la responsabilidad del voto de Yunes Márquez recae en Marko Cortés por ser el dirigente: "Cometió un error político gravísimo, mete al hijo al Senado, al papá de suplente, a la esposa en la alcaldía, yo creo que el error es el abuso del dominio total de los espacios y todo eso te habla de una descomposición.

"Yo diría que la dirigencia [nacional panista] se tiene que hacer a un lado, aunque esté ya acabando, incluso creo que tendría que pararse el proceso de renovación de la dirigencia y abrir completamente el partido a la ciudadanía, si no yo sí de verdad creo que el PAN ahorita está herido de muerte y si no se hace una cirugía mayor vamos camino a nuestro funeral", agregó.

La exdiputada federal Adriana Dávila calificó como "indignante" lo que ocurrió la noche del pasado martes y la madrugada de este miércoles durante la aprobación de la reforma judicial, y coincidió en responsabilizar a Marko Cortés Mendoza.

Arremetió, además contra los Yunes por haber dicho que no le debían nada al PAN, ya que cada senador es dueño de sus votos: "No señor, no son dueños de sus votos porque los miles de panistas que fueron a pedir el voto por ellos y los miles de ciudadanos que votaron por ellos, evidentemente iban en contra del régimen, el voto mayoritario que lo llevó al Senado ordenaba ir en contra de esa reforma, entonces, creo que justificar lo que hicieron es patético, irresponsable y mentiroso", subrayó.

Kenia López Rabadán dijo que Yunes Márquez "claramente traicionó a su electorado, al PAN y a la alianza. Esa traición lo salva de la cárcel y salva a toda la familia de la prisión, pero los condena a un reclamo social histórico, porque claramente abandonaron las causas por las que estaban luchando durante muchos años".

Consideró que Cortés Mendoza debió ser cuidadoso y haber seleccionado perfiles "limpios" y comprometidos: "El PAN tiene que hacer una reflexión profunda y seria sobre cuáles son las personas que define para una boleta, más allá del pragmatismo se necesita regresar al origen y poner en las manos del electorado a los mejores perfiles, es claro que esta fórmula de padre e hijo no deja margen para suponer que pasaría algo distinto, priorizaron sus intereses por encima de los del partido y de los del país".

Romero Herrera recriminó a Yunes Márquez por avalar la reforma que calificó de "tóxica" y "retrógrada", pero opinó que su decisión fue completamente personal: "Tenemos que dejar claro que es absolutamente injusto que por la decisión personal individual de un hombre que está absolutamente en la libertad de sus decisiones, se atribuya como una deslealtad del PAN, porque hubo otros 21 senadores que se mantuvieron firmes, que dieron la batalla hasta el último momento por cuidar a este país. No es culpa de ninguna otra persona distinta a quien emitió su voto como ser libre y adulto", opinó.

EL DATO

En el partido albiazul, 21 senadores se mantuvieron firmes, dieron la batalla hasta el último momento: Romero Herrera.