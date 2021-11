PAN en el Senado exige aplicar pruebas anticovid a visitantes

El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República demandó al gobierno federal solicitar y aplicar pruebas anticovid a los viajeros internacionales que arriban a México, para evitar la propagación de la nueva variante ómicron.

La vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán, deploró que por "ignorancia y populismo", el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell minimicen la aparición de esta nueva variante de Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, exigió que, como sucede ya en otros países del mundo, México aplique pruebas anticovid a los viajeros internacionales que llegan al país, para prevenir la diseminación de la nueva variante.

"Una de las peores cosas que ha hecho este gobierno es justamente no detener la propagación. En medio de esta nueva cepa, cada día que ganemos es un día importante para que no llegue la nueva variante de Covid. Es evidente que el gobierno debería solicitar pruebas a todas las personas que ingresen a nuestro territorio, lo hacen muchísimos países, ¿por qué no lo hacen aquí en nuestro país? Debería, por supuesto, de solicitarse pruebas, de hacerse pruebas a la llegada, ya sea por tierra o por aire, en avión, debería de haber pruebas para las personas que ingresen a nuestro país, para protegerlas a ellas y para proteger a los mexicanos", exigió.

Lamentó que el gobierno haya resultado ineficiente y esté reprobado en su intento de contener la pandemia de Covid-19, con más de 923 mil muertes confirmadas relacionadas con este virus y con apenas el 59 por ciento de la población de 18 años vacunada.

Además, condenó la negligencia gubernamental de López Obrador, que bajo el slogan: "Volvernos a abrazar" llame irresponsablemente a una fiesta en el Zócalo este 1 de diciembre con motivo del tercer aniversario de su gobierno.

López Rabadán criticó también que, al cumplirse tres años de esta administración, los índices de violencia estén "por los cielos", y aseguró que la estrategia de "abrazos y no balazos", sólo ha generado impunidad.