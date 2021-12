PAN en el Senado exige que Gertz Manero sea investigado

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado criticó la opacidad en las finanzas públicas y propiedades de los altos funcionarios del gobierno federal.

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga las transacciones y los flujos financieros, así como las cuentas bancarias y la compra de 122 automóviles de lujo por parte del fiscal general de la República, la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán advirtió que todos los servidores públicos deben transparentar su patrimonio y dar cuentas a la nación si sus propiedades y riquezas no son congruentes con sus ingresos declarados.

"Todos están obligados a demostrar que su evolución patrimonial es lógica y es congruente. Si ganas 100 pesos tienes que gastar 100 pesos, si ganas 100 pesos no puedes gastar 100 mil. Yo creo que urge que haya una investigación eficiente en(el caso de) todos, todos los servidores públicos".

Cuestionada sobre si el fiscal Gertz Manero debe renunciar para que se le investigue a fondo, la senadora de Acción Nacional advirtió que primero tiene que comparecer y rendir cuentas ante el Senado, órgano que lo ratificó en su momento para ocupar el cargo que ostenta.

Recordó que el PAN y otros partidos políticos han solicitado la comparecencia del fiscal Gertz Manero, pues es evidente que tiene que explicar los señalamientos que hay en su contra, incluso, defender su verdad, y reprochó que los senadores de Morena estén obsesionados por "tapar el sol con un dedo".

"Es evidente que Morena sigue en su cerrazón de que haya transparencia, de que haya rendición de cuentas, de que haya un contrapeso aquí en el Poder Legislativo; se ha solicitado la asistencia del fiscal, no solamente por el Partido Acción Nacional, sino por otros grupos parlamentarios y es evidente que necesita el fiscal a venir al Senado de la República, dar su posición, explicar lo que está pasando incluso, incluso defender su verdad", puntualizó la legisladora.

Por su parte, el Grupo Plural del Senado cuestionó también la evolución del patrimonio personal del fiscal Gertz Manero y recordó que desde el 26 de octubre solicitó formalmente ante la Junta de Coordinación Política la comparecencia del fiscal general de la República, sin que hasta ahora haya respuesta positiva.