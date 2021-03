PAN evidencia a AMLO en spot

El líder nacional del PAN, Marko Cortés arremetió contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador y fustigó que haya prometido bajar el precio de la gasolina cuando fuera titular del Ejecutivo.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Marko Cortés dijo que todo fue un engaño de López Obrador, pues sí hay gasolinazos y la gente ya paga hasta 23 pesos por litro, "así son las mentiras de Morena".

En este mensaje agregó un spot del PAN titulado: "Puras mentiras", en las imágenes aparece López Obrador en la presentación de su "Proyecto Alternativo de Nación" grabado el 20 de noviembre del 2016, es decir, dos años antes de que fuera Presidente de la República.

Y dice: "Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Sí Morena estuviese gobernando la gasolina no costaría 14 pesos, costaría 10 pesos el litro".

De manera paralela, presentan imágenes de la actual secretaria General de Morena, Citlalli Hernández donde menciona ese evento de López Obrador y dice: "Si Morena ya gobernara, la gasolina costaría máximo 10 pesos el litro".

En otras imágenes, aparece la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle; y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, donde Nahle describe que Morena presentó un punto de acuerdo para eliminar el impuesto a las gasolinas.

Además, retoman otro spot del actual líder nacional de Morena, Mario Delgado donde aparece afuera de una gasolinera y lanza: "¡Ya no más gasolinazos!".

En voz en off, el PAN dice: "La realidad hoy es que los precios de las gasolinas llegan a estar hasta en 23 pesos".

Asimismo, retoman la declaración del titular del Ejecutivo, donde hace unos días en la conferencia mañanera dijo: "¡No hice el compromiso de bajarla!".

Y termina: "México nos necesita a todas y a todos... acción por México. Partido Acción Nacional".

.@lopezobrador_ prometió bajar el precio de la gasolina. Pero una vez más, todo fue un engaño, sí hay gasolinazos y la gente ya paga hasta $23 por litro.



Así son las mentiras de Morena. pic.twitter.com/x2CjuICUSC — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 16, 2021