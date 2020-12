PAN exige a AMLO que nombre un "zar de vacunación" contra Covid

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador que designe a un zar de vacunación contra el Covid-19, que sí sepa y que sí pueda sacar adelante el programa nacional de vacunación y que no tome las decisiones por cuestiones políticas, sino científicas y técnicas.

En conferencia de prensa, Marko Cortés respaldó a todos los gobernadores de Acción Nacional en su demanda de que ellos pudieran comprar dosis de la propia vacuna contra el Covid-19, pues ni siquiera están solicitando recursos, pues las entidades panistas adquirirán sus dosis con sus propios recursos.

"Lo decimos con total claridad, en Acción Nacional exigimos un zar de vacunación que sí sepa, que sí pueda sacar adelante un programa nacional de vacunación. Exigimos que los gobiernos estatales sí puedan adquirir vacunas, no entendemos la necedad y el empecinamiento del gobierno de negarse a esa posibilidad", declaró Marko Cortés.

En este sentido, el líder panista criticó que de nueva cuenta el gobierno Federal quiera centralizar algo más como son las vacunas y dijo: "ni picha, ni cacha, ni deja batear".

En este sentido, el diputado federal panista, Héctor Jaime Ramírez Barba, dijo que no hay ningún impedimento legal para que los gobernadores panistas pudieran adquirir la vacuna, incluso explicó que las entidades sí cuentan con la infraestructura para la refrigeración de las dosis.