PAN exige a AMLO sacar las manos del proceso contra Anaya

La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador a sacar las manos del proceso judicial contra Ricardo Anaya y que deje se actuar como juez y fiscal en este caso.

En rueda de prensa, senadores y diputados federales cerraron filas en torno al excandidato presidencial del PAN y señalaron que el proceso en su contra es una persecución política diseñada en Palacio Nacional.

Señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a compartir con los representantes legales de Ricardo Anaya, la carpeta de investigación que se abrió en su contra por los presuntos sobornos que recibió de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para aprobar la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, apuntó "estamos respaldando a Ricardo Anaya, porque si tocan a Ricardo Anaya nos tocan a todos. Que lamentable que el presidente de la República sea tan sacatón y se meta debajo de las enaguas de la Fiscalía".

"Desde la Comisión Permanente le exigimos que saque de la manos de este proceso, le exigimos que deje de volverse fiscal, juez y, por supuesto, le exigimos que deje de estar medrando en este tema. Porque Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional hoy claramente somos la voz de millones de mexicanos que estamos hasta el gorro de este pésimo gobierno. Saque la manos del proceso de Ricardo Anaya, presidente, no lo prestigia, lo vuelve un sacatón, lo vuelve un vengativa, lo vuelve una pésima persona", apuntó.

A su vez, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, criticó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República por su actuación en el caso contra Ricardo Anaya.

"En México estamos cansados de la corrupción, la impunidad, el Estado de chueco, lo que queremos es Estado de derecho y pedirle al presidente de la República que asuma la investidura que ostenta, él no es fiscal, no es juez y ha condenado al doctor Ricardo Anaya Cortés, esa es una violación a la presunción de inocencia y no es el presidente que queremos nos represente a todos los mexicanos", apuntó.

Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado, dijo que la LXIV Legislatura concluye con escándalos del gobierno de López Obrador, que ha fracasado y que sólo quiere desviar la atención, con la impunidad de muchos de sus funcionarios al actuar y persiguiendo a quienes son sus opositores.