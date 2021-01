PAN exige a Morena responsabilidad y no ser sumiso ante AMLO

Los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión llamaron a Morena y a sus simpatizantes a no ser sumisos ante los errores del presidente, Andrés Manuel López Obrador y actuar como lo hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con responsabilidad, antes que sumisión.

"Es un llamado de atención y sí, ojala que Morena aprendiera que no tiene que haber la sumisión a su Presidente cuando se comenten los errores y cuando lo que ayer hizo el vicepresidente fue asumir la responsabilidad y el encargo que tenía antes de la sumisión y de las instrucciones que le daba el presidente, Trump. Esperemos que se fortalezca y la reflexión que es para todo el mundo: la democracia no está garantizada en ningún país tenemos que fortalecerla todos los días con respeto y con estado de derecho principalmente", explicó la senadora panista, Alejandra Reynoso.

En conferencia de prensa virtual, la senadora calificó la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos de parte de seguidores del presidente saliente, Donald Trump como un atentado y una ofensa a la democracia.

"Lo que sucedió ayer en el Capitolio, sin duda, fue algo muy grave, fue un atentado contra la democracia y que además provocado esta ofensa a la democracia por un presidente autoritario y populista. No importa si es de derecha o de izquierda, autoritario y populista son las características de quien ha dividido a la sociedad, es autoritario y populista el mensaje de quien ha agredido a las instituciones y que no es casualidad se echan porras unos y otros, pues Trump presumía el manejo de la pandemia y el Presidente de México hablando de su diálogo con el presidente electo, a quien nomás no quiere reconocer en Estados Unidos", dijo la legisladora panista.