PAN exige investigar a Serranía por situación del Metro

El coordinador del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich, celebró la salida de Florencia Serranía Soto, como directora general del Metro, pero demandó abrir una investigación firme en su contra por negligencia y omisiones durante su gestión.

Para el líder del blanquiazul en el Antiguo Palacio de Donceles, la separación del cargo "fue tardía", por lo que consideró que esa ex funcionaria "no puede irse por la puerta trasera", para que el Gobierno capitalino olvide la tragedia y fallas del Metro por atención, mantenimiento y rehabilitación de esta red de transporte.

Precisó que en tan sólo los casi dos años y medio que Serranía Soto estuvo al frente del Metro, "hubo trenes que chocan, incendios, explosiones y vagones que se caen, entre otros acontecimientos", denunció el panista.

Por ello, enfatizó que ahora tiene que comparecer ante el Congreso local y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina debe interrogarla y someterla a una línea de investigación, por su probable responsabilidad administrativa y penal.

Entre los hechos que marcaron el expediente negro para Florencia Serranía, dijo el panista, está la muerte de una mujer en la estación Tacubaya hace dos años, a la que se le atribuyó negligencia por parte del jefe de Estación.

"Y cómo olvidar el incendio en la subestación de Delicias, que tuvo como saldo otro muerto y seis líneas del Sistema detenidas, bajo el argumento de ser un corto circuito, pero nunca se dijo quién lo provocó", sostuvo Von Roehrich.

Del mismo modo, debe continuar la investigación por el choque de trenes en Tacubaya, donde lamentablemente falleció una persona y hubo por lo menos 50 heridos tras un supuesto error humano.

Además, comentó el líder panista en el Congreso local, las constantes fallas en el suministro eléctrico de la Línea A, derivando a cortes de movilidad afectando a los usuarios del oriente en épocas de lluvia, pues además en varias estaciones siguen registrándose inundaciones por falta de mantenimiento.

En este sentido y a casi dos meses del desplome mortal de la Línea 12, en el cual murieron 26 personas y más de 70 heridos, es necesario que investiguen y sancionen a quienes estuvieron a cargo del mantenimiento bajo el liderazgo de Serranía Soto, obviamente, incluyéndola a ella.

Christian Von Roehrich dijo que fue tan malo y vergonzante el trabajo de la hoy ex directora del Metro, que ni siquiera tuvo tiempo para dar la cara por las muertes y los heridos tras el desplome de vagones en la estación Olivos de Tláhuac.

"Morena y el Gobierno capitalino se niegan sistemáticamente a crear una Comisión Investigadora, para que los funcionarios del Metro responsables del desplome comparezcan. Esa actitud fomenta corrupción y detiene la verdad alrededor de lo sucedido en Tláhuac", lamentó el panista.

El líder de la fracción del blanquiazul señaló que la designación de Guillermo Calderón al frente del Metro, tiene la misión de garantizar la seguridad a los usuarios y no vuelva a ocurrir una tragedia similar a la de L12, aunque para ello, dijo, "habrá que destinarle los recursos necesarios para darle mantenimiento al Metro y asumir su responsabilidad", afirmó.

Asimismo, el panista aprovecho para solicitar un encuentro con carácter de urgente entre el funcionario y el Congreso local, con objeto de

establecer mesas de trabajo, hacia un esquema que pueda dar cauce a un mejor desempeño en el servicio.