PAN exige renuncia de Ebrard, Sheinbaum y Delgado por tragedia de L12

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés denunció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por cubrir en un "manto de impunidad" a los políticos responsables de la tragedia en la Línea 12 del Metro en la que murieron 26 personas.

A través de un comunicado, exigió la renuncia del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard; de la actual mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum; y del exsecretario de finanzas de la CDMX, Mario Delgado.

"Lo que es evidente es que Marcelo Ebrard y Mario Delgado pecaron por acción y Claudia Sheinbaum por omisión. Sin su renuncia, será imposible llegar a una investigación veraz y castigo a los responsables. El informe sobre la línea 12 y las reacciones del jefe del Ejecutivo demuestran que la "impunidad total" es el sello presidencial para sus consentidos, queda claro que el presidente no pretende hacer justicia contra los verdaderos responsables de la tragedia que costó 26 vidas humanas", declaró.

El líder albiazul calificó como "una inmoralidad mayúscula" que el gobierno llame "incidente" a la tragedia "provocada por la corrupción, negligencia e incapacidad de sus cercanos".

El informe preliminar, agregó, deja muy clara la responsabilidad de Marcelo Ebrard por apresurar la obra y recibirla sin revisar; por lo tanto, "Ebrard tendría que renunciar y de no hacerlo ser despedido, para poder ser enjuiciado por probable homicidio no intencional. Además, Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado, tendrán que responder por las compras a sobre precio y sin las especificaciones técnicas necesarias de vagones, materiales y equipos".

Cortés Mendoza, solicitó que la investigación verifique si la línea 12 del metro recibió el mantenimiento y la supervisión necesaria durante la primera mitad del mandato de Claudia Sheinbaum.

Dijo que para el presidente es mucho más importante preservar la carrera política de Marcela Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, que hacerles justicia a las víctimas.

"Nunca debemos olvidar, agregó, que frívolamente el presidente mandó al carajo a los familiares de las víctimas".

Marko Cortés acusó que "la nueva élite del poder", tiene dos varas para medir: al conductor que chocó un tren del Metro en Tacubaya en marzo del 2020, con saldo de un muerto y 42 heridos, a quien se le acusó de homicidio culposo, "pero a Ebrard, Delgado y Sheinbaum responsables de la deficiente e incorrecta construcción y mantenimiento de la línea 12, con saldo de 26 personas muertas, más de 100 heridos y de miles de familias afectadas permanentemente en su movilidad diaria, se les protege con todo el poder del presidente de la República".

Recordó que originalmente la línea 12 iba a costar 17 mil millones de pesos, pero al final costó a los mexicanos 26 mil millones de pesos, a lo que se deben sumar los mil 588 millones 152 mil dólares del arrendamiento de los 30 trenes de rodadura férrea.

"De todo este entramado de corrupción, negligencia y desfalcos, debe haber responsables políticos y financieros por acción y omisión. Es muy pernicioso para las y los mexicanos que puntualmente pagan sus impuestos, que el manto presidencial de la impunidad siga cubriendo a los políticos corruptos, ineficaces y sinvergüenzas, solo por su fidelidad al inquilino de Palacio Nacional", concluyó.

Hay que señalar que, en diferentes encuestas realizadas, la mayoría de la gente cree que los responsables de la tragedia de la línea 12 del metro son Marcelo Ebrard y Mario Delgado, por la mala construcción y Claudia Sheinbaum por la falta de mantenimiento, los dos primeros responsables por acción y la última por omisión, aunque desde el púlpito mañanero descaradamente los traten de encubrir.

Acción Nacional, concluyó, reitera su compromiso por la justicia a las víctimas, por la correcta reparación del daño a los familiares y por el castigo a los responsables de la tragedia en el metro. "No vamos a dejar de denunciar la corrupción y las fallas en la Línea 12. Vamos a insistir en que los culpables paguen por su corrupción, incapacidad, errores y caprichos".