PAN impugnará elecciones en SLP, Campeche y Michoacán, informa Marko Cortés

El dirigente Nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, adelantó que, junto a los representantes de la coalición "Va por México", impugnarán los resultados electorales en San Luis Potosí, Campeche y Michoacán, por considerar que "quedaron tachados por la intervención del Ejecutivo y la delincuencia".

Las querellas, dijo, serán presentadas en los en los próximos cuatro días. "Son resultados, por cierto, que quedan tachados por el intervencionismo absurdo, ilegal del Ejecutivo Federal y por la participación activa de la delincuencia organizada apoyando a los candidatos de Morena", precisó al ser entrevistado por diversos medios de comunicación en el estado de Querétaro. Cortés Mendoza destacó que tras el proceso del pasado 6 de junio, el PAN se confirma como la primera fuerza de oposición en el país al obtener, hasta el momento, 71 diputaciones federales de mayoría.

Con ello, puntualizó, alcanzarán una representación, junto a sus aliados del PRI y el PRD, mayor al 40 por ciento en la Cámara de Diputados, lo que impedirá reformas a la Constitución a "contentillo o a capricho" y tampoco podrían desaparecer los órganos autónomos. "Tenemos un compromiso de defender a México desde el Congreso, defender las instituciones y, además, tenemos el compromiso de ser los mejores gobiernos, no le vamos a fallar a la gente", aseguró.

Cortés Mendoza acudió a la entrega de la constancia de mayoría de Mauricio Kuri que lo acredita como gobernador electo de Querétaro. Al término del acto, señaló que en esa entidad habrá un gobierno para todos, capaz de construir y no de imponer.

Por su parte, Mauricio Kuri se comprometió a encabezar un gobierno responsable, honesto, innovador y creativo, así como dar resultados a todas y todos los queretanos. "Seré el gobernador de la unidad, sensible, solidario y sin colores, para mejorar la vida de los queretanos y, para ello, anunció que convocará a toda la sociedad para trabajar juntos para seguir poniendo en lo más alto el nombre de Querétaro", expresó.