PAN pide a GN hacer público lo que hacen con fotos tomadas en Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del PAN, Luis Mendoza presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Guardia Nacional a hacer público el tratamiento de los datos personales que se realiza después de que elementos militares sacan fotos y videos a usuarios del Metro. En su solicitud pide publicar en las estaciones, con presencia de dicha institución, el aviso de privacidad correspondiente, incluyendo los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), además de difundirlo por los medios que se consideren.

Asimismo, el legislador pidió que también el Metro publique este aviso de privacidad, y de igual forma demanda al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a realizar las revisiones correspondientes sobre el tratamiento de datos personales que se realiza dentro de las instalaciones del Metro por parte de la Guardia Nacional, así como a orientar a las autoridades que realicen tratamientos, para la elaboración y publicación del aviso de privacidad correspondiente.

"Es necesario conocer, quienes están recabando las imágenes y videos, en donde se almacena, para que se están recabando, y quien será el responsable de un posible mal uso de las imágenes o videos que recaban los elementos de la Guardia Nacional. La seguridad y protección de los datos personales es un derecho que se necesita proteger", señaló el panista.

Este jueves se publicó que la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX), María del Carmen Nava, comenta que es muy delicado que no se justifique al 100% la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro, pues esto podría traer violaciones a derechos humanos y vulneración de datos personales, como presumiblemente ya ocurre por la toma de fotografías y videos que realizan los efectivos militares a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) sin su consentimiento.

Recuerda que con la reforma aprobada para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se abrió la puerta para clasificar información de todo lo que tenga que ver con la Guardia Nacional argumentando seguridad nacional, y esto podría ocurrir con su función en el Metro. Además, dice, si el STC tiene problemas de mantenimiento, no se justificaría la presencia de militares en sus instalaciones.

"Si tenemos problemas de mantenimiento y del servicio como tal para garantizar la seguridad del transporte de las personas, digamos la Guardia Nacional lleva o tendría que llevar funciones de inteligencia que no van de la mano con el mantenimiento y la procuración del servicio de transporte como tal. Estas preguntas valdría la pena tenerlas presentes, porque ese sería el alcalde de tener seis mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro", expone.