PAN pide apoyar a comercios afectados por accidente en Línea 12

El coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von Roehrich, exigió al Gobierno capitalino establecer un esquema de apoyos económicos "a fondo perdido", para los negocios aledaños a la estación Olivos de la Línea 12, ya que sus ingresos han resultados afectados por el accidente y los trabajos de peritaje.

"La gente ya no se detiene a consumir ni comprar. Temen que se caiga otro tramo elevado de la Línea 12", alertó el panista, quien ha buscado apoyos y créditos para los establecimientos que han disminuido sus ventas por la pandemia. Comentó que tras el derrumbe de la Línea 12 sobre avenida Tláhuac, varios negocios de la zona están a punto de cerrar, por la poca afluencia y porque el paso vehicular es acotado por los trabajos de levantamiento de escombros.

Estas dos últimas semanas han sido críticas para negocios de cafeterías, talleres mecánicos, de venta de ropa, panaderías, y locales que comercializan artículos para el hogar en la zona, entre otros establecimientos.

"Sus propietarios tienen empleados, pagan nóminas, costean sus productos y, además, pagan renta, luz, predial, agua, pero estos días no han podido generar los mismos ingresos que antes, dado que no hay gente", denunció el dirigente panista.