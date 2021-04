PAN, PRI y PRD rechazan ampliación de mandato de Zaldívar

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados rechazaron la minuta con la reforma al Poder Judicial que contempla la ampliación de dos años para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y le pidieron rechazar este intento de soborno, pues pone en entredicho su integridad personal y prestigio profesional, al tiempo que desprestigia al Poder Judicial en su conjunto.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es urgente detener el inconcebible atentado contra la ley, la separación de poderes y la civilidad política con el aumento de dos años en el periodo al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

A través de sus redes sociales, Romero Hicks, llamó a Arturo Zaldívar a rechazar este absurdo de una irregular reelección.

"Urge detener el inconcebible atentado contra la ley, la separación de poderes y la civilidad política. El presidente de la @SCJN @ArturoZaldivarL debe rechazar el absurdo de su irregular reelección", posteó el panista guanajuatense.

Por su parte, la diputada federal del PRI, Cynthia López, consideró que es vergonzoso que algunos senadores de su partido hayan apoyado esta irregularidad, aberración e ilegalidad; y se sumó al llamado a que el ministro presidente rechace estos dos años, pues confía en su preparación académica y su integridad para negarse a esto.

"Fue vergonzoso que algunos de nuestros senadores priistas hayan votado a favor de esta irregularidad. Necesitamos políticos que dejen de estar vendidos con el gobierno, es anticonstitucional darle dos años más a un ministro por un capricho del partido en el gobierno", consideró.

Dijo que espera que la Cámara de Diputados, por lo pronto en su bancada, ninguno dé su brazo a torcer y todos voten conforme a la legalidad y conforme a la Constitución y rechacen el capricho de gobierno y se mantengan firmes a la legalidad.

"Ya basta de ver políticos que se vendan al gobierno por miedo o por interés, necesitamos políticos íntegros que velen por los intereses del pueblo mexicano, es una aberración que un ministro de la Corte acepte esta arbitrariedad e ilegalidad de Morena".

"Me sumo al llamado al ministro Zaldívar para que rechace estos dos años que no le corresponden, confío en la preparación académica y lo íntegro que es el ministro Zaldívar para que no acepte estos dos años y por otra parte, siendo ministro cuidando y velando por la Constitución que es el principal objetivo y la principal labor de un ministro de la Corte representando a nuestro país, lo que más espero es que rechace estos dos años y vele por la legalidad", dijo Cynthia López del PRI.

Intentan socavar la independencia del Poder Judicial

En este sentido, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, consideró que la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar intenta socavar la independencia del Poder Judicial y comprar la lealtad de las y los ministros de la Corte.

"La propuesta de reforma busca socavar la independencia del Poder Judicial de frente a los múltiples reveses que ha sufrido el gobierno de López Obrador por las inconstitucionales reformas que ha promovido", consideró la parredista.

Por esto, el PRD le hizo un llamado al Ministro Presidente Arturo Zaldívar para rechazar este intento de soborno que pone en entredicho su integridad personal y prestigio profesional al tiempo que desprestigia al Poder Judicial en su conjunto.

Juárez Piña sostuvo que "la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, aprobada por vía de la introducción de un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no sólo contraviene los artículos 94 y 99 de la Constitución Política que nos rige sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial".

"En un intento por socavar la independencia del Poder Judicial de frente a los múltiples reveses que ha sufrido el gobierno de López Obrador por las inconstitucionales reformas que ha promovido, ahora buscan comprar la lealtad del Presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, al ampliar por dos años su mandato, es decir, hasta que termine el gobierno lopezobradorista", advirtió la diputada federal por Jalisco.

"Al darse cuenta de que las amenazas y señalamientos que han sido lanzados desde el púlpito presidencial no han causado el efecto que esperaban, ahora quieren comprar las conciencias de las y los juzgadores", añadió.

Juárez Piña aludió al comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura en el que señaló que esta instancia no pidió esta ampliación y que esperará a que sea una ley vigente, es decir, a que se apruebe en la Cámara de Diputados y se publique en el DOF, para pronunciarse al respecto.

Puntualizó que "el ministro Arturo Zaldívar tampoco ha emitido comunicación alguna al respecto, sin embargo, en congruencia con lo que sostuvo en el año 2016, ocasión en que por la misma vía, se quiso ampliar el mandato de los magistrados, debería rechazar, de manera clara y contundente, el 'obsequio' que, solícitamente, la cuarta transformación pone a su mesa".

AMLO respalda ampliación de mandato de Zaldívar

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó hoy en la mañanera que está "totalmente de acuerdo" con la ampliación del periodo del Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, porque "confía en él".

Al respecto, Verónica Juárez resaltó que "no es un asunto de que el Presidente tenga confianza o no en el Ministro Arturo Zaldívar, es un problema de respeto a la legalidad y la Constitución".

Concluyó que "desde el grupo parlamentario del PRD rechazamos todo intento de cooptar o menguar la independencia de las y los juzgadores, por lo que exhortamos a todas las fuerzas políticas a oponerse abiertamente a este lamentable intento que viola nuestra Constitución. Asimismo, hacemos un enérgico llamado al Ministro Presidente Arturo Zaldívar para rechazar este intento de soborno que pone en entredicho su integridad personal y prestigio profesional al tiempo que desprestigia al Poder Judicial en su conjunto".