PAN propone Ley para el Acuerdo de Unidad para Superar la Crisis

Es momento de que nos preparemos para enfrentar y atender el día después de la Covid y de las elecciones, para sacar adelante al país, advirtió el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks al subrayar que independientemente del resultado de los comicios, es el momento de poner manos a la obra para firmar un Pacto de Unidad Nacional, es decir, un Acuerdo para Enfrentar y Superar la Crisis Nacional.

Explicó que su partido presentó en la Comisión Permanente, para su discusión y eventual aprobación, una propuesta de ley contiene 17 artículos más dos transitorios, para enfrentar el preocupante deterioro de los indicadores de salud, seguridad y la falta de dinamismo económico en el país.

"Se trata de una Ley que establece un mecanismo general de concertación para lograr, a través del diálogo y la participación amplia y plural de gobiernos y organizaciones sociales, los acuerdos y programas que incidan directamente en beneficio de la sociedad, permitiendo a todos los mexicanos enfrentar y superar las adversidades que la pandemia ha generado en sus vidas".

Dijo que la iniciativa de Ley para el Acuerdo de Unidad Nacional para Enfrentar y Superar la Crisis, no es una propuesta que crea burocracia, sino un proyecto para que el país pueda contar con un marco de referencia a fin de actuar rápido ante la urgencia de regresar a la normalidad de manera organizada.

Apuntó que para ello es necesario el diálogo plural e incluyente, en el marco de la división de Poderes y la colaboración entre los órdenes de gobierno, a fin de construir un proceso de concertación que supere la división, la polarización y el encono.

Romero Hicks aseguró que pese al excesivo optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros de su gabinete, el país va lentísimo en la vacunación contra el Covid-19, por lo que las actividades no están blindadas para su regreso a la normalidad, pues no llevamos ni el 10 por ciento de la población vacunada.

Recalcó que los niveles de inseguridad pública son alarmantes, ya que el 66.4 por ciento de los mexicanos viven sin seguridad y las autoridades no atinan a hacer algo porque tal parece que están apanicadas y en "modo pandemia", dejando a los ciudadanos a merced de los delincuentes.

El líder de los diputados federales panistas advirtió por otra parte que "es francamente preocupante el desinterés del gobierno del presidente López Obrador para brindar confianza a los inversionistas. Desde hace 25 años no se había tenido un desplome de la inversión privada como el que se tuvo en 2020, del orden del 19.89 por ciento".

Puntualizo que, a más de un año de haberse decretado la emergencia sanitaria, "es oportuno hacer un llamado a quienes tienen responsabilidades públicas y explorar todas las vías existentes para que cada mexicana y mexicano pueda cumplir con su proyecto de vida".

Romero Hicks afirmó que la sociedad necesita ver un gobierno unido, "que enfrente los problemas, considerando las necesidades de todos y cada uno de los que nos encontramos en el territorio nacional. Un gobierno que fomente el diálogo, que construya, que edifique soluciones con la participación unida del sector público y privado, en la búsqueda única del bien común".