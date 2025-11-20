logo pulso
Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Nacional

PAN propone sanciones a autoridades por violencia en marchas

El PAN presentará una reforma constitucional para proteger protestas pacíficas y evitar actos violentos. ¡Entérate más!

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 07:21 p.m.
PAN propone sanciones a autoridades por violencia en marchas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentará la próxima semana, una reforma constitucional para la proteger las protestas pacíficas, que contempla castigar a las autoridades que estén involucradas en actos violentos.

El diputado Elías Lixa, coordinador panista, dijo que la próxima semana presentarán el proyecto para evitar actos violentos, como los ocurridos al final de la marcha de la Generación Z, el sábado pasado.

"Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, porque es increíble que el gobierno haya hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar", expresó.

Señaló que la reforma también incluirá la investigación de oficio a las autoridades que intervengan.

"También vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron, tiene que existir un protocolo que sancione las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad, y tiene que existir una regla clara, las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas", dijo.

