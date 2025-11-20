PAN propone sanciones a autoridades por violencia en marchas
El PAN presentará una reforma constitucional para proteger protestas pacíficas y evitar actos violentos. ¡Entérate más!
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentará la próxima semana, una reforma constitucional para la proteger las protestas pacíficas, que contempla castigar a las autoridades que estén involucradas en actos violentos.
El diputado Elías Lixa, coordinador panista, dijo que la próxima semana presentarán el proyecto para evitar actos violentos, como los ocurridos al final de la marcha de la Generación Z, el sábado pasado.
"Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, porque es increíble que el gobierno haya hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar", expresó.
Señaló que la reforma también incluirá la investigación de oficio a las autoridades que intervengan.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"También vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron, tiene que existir un protocolo que sancione las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad, y tiene que existir una regla clara, las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas", dijo.
no te pierdas estas noticias
PAN propone sanciones a autoridades por violencia en marchas
El Universal
El PAN presentará una reforma constitucional para proteger protestas pacíficas y evitar actos violentos. ¡Entérate más!
Senado de México presenta reforma histórica en Ley General de Salud
EFE
La Secretaría de Salud deberá garantizar la promoción del autocuidado para prevenir riesgos asociados a infecciones.
Joven desaparecido en bar salió acompañado de dos hombres: Fiscalía
El Universal
Carlos Emilio salió acompañado de dos hombres en un bar de Mazatlán y no ha regresado desde entonces.