PAN rechaza designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN rechazó el nombramiento presidencial en favor del historiador Pedro Salmerón como embajador de México ante Panamá y pidió atender las denuncias de acoso sexual de alumnas del ITAM e incluso de militantes de Morena en contra de este personaje.

"Desde la Secretaría Nacional de la Promoción Política de la Mujer (PPM), nos solidarizamos con las alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quienes, a pesar de haber denunciado a Pedro Salmerón como su acosador y abusador desde su posición de poder como exprofesor de la institución, hoy ven cómo es designado embajador de México ante Panamá".

"No podemos permitir que el gobierno federal y Morena sigan protegiendo acosadores, como ocurrió con Félix Salgado Macedonio, solamente porque son leales a (Andrés Manuel) López Obrador", lanzó Laura Esquivel Torres, secretaria de PPM.

Su designación, señaló, representa simbólica y físicamente la invisibilización de las voces de las víctimas de abuso y acoso que han reunido las fuerzas para denunciar a quien ahora es encubierto institucional y gubernamentalmente para ocupar un espacio público que supone ser el enlace al exterior con otros países.

Esta acción es incoherente con la Política Exterior Feminista que ha declarado tener la actual administración, la cual, de manera urgente necesita considerar las relaciones de poder basadas en el género como motivo de exclusión y desigualdad, que afectan a grupos vulnerados, en este caso al sector estudiantil, destacó.

Laura Esquivel explicó que México se convirtió en el primer país del sur Global en anunciar adoptar una Política Exterior Feminista, y al ser precursor en este tema debe liderar con buenas prácticas que vayan de la mano con la institucionalización, sensibilización y transversalización de la perspectiva de género y evitar que el componente feminista se quede solo como una política estética.

"Llamamos urgentemente a atender las denuncias al interior del ITAM y las hechas también por las compañeras morenistas, quienes también han denunciado a Salmerón por acoso".

"Rechazamos el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México. No aceptaremos que una persona acusada de abuso y acoso sea la imagen del país en el exterior y no permitiremos que las voces de las víctimas sean desestimadas y silenciadas", concluyó.