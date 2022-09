PAN rechaza proyecto de TEPJF que confirma triunfo de Villarreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- César Verástegui, candidato de la alianza Va por México en Tamaulipas, rechazó el proyecto del Tribunal Electoral que perfila otorgarle el triunfo de la gubernatura al morenista Américo Villarreal.

En conferencia de prensa, acompañado por la bancada de diputados del PAN, "El Truko" señaló que este proyecto, a cargo del magistrado José Luis Vargas, reconoce e institucionaliza la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones.

Al respecto, comentó que se reunió con la magistrada Mónica Soto para externarle estas preocupaciones sobre el proyecto que será discutido en la Sala Superior del Tribunal Electoral este miércoles.

"Si la elección se cae, pidamos un nuevo proceso, quién sabe si pueda ir su servidor; pero sí tengo el compromiso legal y moral de denunciarlo, porque si no nos va a hacer daño en el 24", expuso.

Por ello, enfatizó en que los abogados consideran que hay elementos suficientes para poder acreditar que la elección "está plagada de irregularidades".

A su vez, el representante legal del PAN, Marco Baños señaló que hay pruebas de intromisión del crimen organizado, por lo que confió en que sean consideradas por la Sala Superior.

"No podemos permitir que, con independencia de los colores, ningún tipo de crimen organizado pueda formar parte de un proceso electoral", apuntó.

"En la opinión jurídica de nosotros es una elección que tuvo influencia porque se intimidó a la gente para que no votara en favor del PAN y porque se aportó ilegalmente cantidades de dinero y en especie", insistió.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN refrendó su respaldo a César Verástegui, al señalar que el candidato de Morena fue electo "por un despliegue cuasi infinito de ilegalidades".