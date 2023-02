PAN refrenda llamado a la sociedad para defender al INE

A-AA+

El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, refrendó su llamado a la gente para que salga este domingo a las calles a defender el voto, la libertad y la democracia "ante el intento del gobierno federal de aniquilar y desaparecer a los órganos electorales".

"Es tiempo de pasar juntos a la acción, es tiempo de ir al Zócalo y a las principales plazas del país. ¡Vayamos todos juntos! Y que nuestra voz se escuche, que se escuche fuerte y claro que el INE no se toca, que nuestros votos no se tocan", exhortó.

El líder del PAN consideró que son tiempos decisivos que marcarán el futuro de México y hoy más que nunca la causa de todo México es la defensa del voto y de la democracia que el gobierno y su partido pretenden "exterminar" y "descuartizar".

El líder nacional de los panistas condenó que López Obrador olvide que es el presidente de todo el país y llame a esta nueva movilización ciudadana "una simulación y una conspiración contra él".

"Pero México ya despertó, y los mexicanos no vamos a permitir que se destruya al INE, como se ha destruido el Seguro Popular, como se han destruido las Estancias Infantiles, que desaparezcan como las medicinas para niños con cáncer, ¡no lo permitiremos!".

Esta concentración, dijo, es para defender lo que construimos los ciudadanos, la democracia, la transparencia, la libertad, para poder seguir votando libremente y para que el máximo tribunal de justicia impida un Plan B que pretende consumar un fraude electoral.

También es un reconocimiento a todas las personas que han luchado durante muchos años para construir y consolidar la democracia en México a través de instituciones sólidas.

Finalmente, Marko Cortés reiteró su confianza en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con plena autonomía, habrán de desechar este intento del gobierno por destruir nuestra democracia.