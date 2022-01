PAN refrenda su rechazo a la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República refrendó su rechazó a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica y señalaron que no hay posibilidades de que se discuta en el próximo periodo de sesiones, ya que en su caso, será hasta el segundo periodo que inicia el 1 de septiembre.

Damián Zepeda, senador del PAN, señaló que no quedan dudas de que su partido no respaldará la reforma eléctrica porque, dijo, es dañina para el país. "Así de claro y de sencillo".

"No tiene el gobierno los votos, si la oposición no se dobla, simplemente no pasa. No a energía sucia y cara, Sí a energía limpia y barata. Ni le busque", escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el coordinador parlamentario, Julen Rementería, dijo en rueda de prensa virtual que es muy previsible que se discuta en el periodo, digamos, que en el segundo periodo en este año.

"Estamos hablando ya de los meses de allá de septiembre, y entonces lo que se espera es que primero se cumpla con lo que se ofreció desde el inicio, desde la Secretaría de Gobernación, que se instale la totalidad de las mesas para que podamos ir en todos los temas avanzando, irlo resolviendo según se vayan logrando acuerdos".

Sin embargo, apuntó que en el tema de la reforma eléctrica "no vemos cómo poder apoyar a una propuesta que se tiene hoy en Cámara de Diputados que significa, digamos, que el retroceso, que la desgracia económica para nuestro país, ahí en todo el caso el diálogo y la apertura debe ser total, hablar de otra cosa totalmente diferente a la que llegó como propuesta a Cámara de Diputados".