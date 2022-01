PAN repudia respaldo de AMLO a Daniel Ortega en Nicaragua

La dirigencia nacional del PAN repudió y lamentó el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Daniel Ortega, quien después de encarcelar a candidatos opositores se reeligió como mandatario de Nicaragua.

"México se encuentra sumido en una crisis económica, política y social, así como de política exterior, pues ayer mientras el Canciller hablaba de que la prioridad para el presidente es reducir la violencia y garantizar la seguridad de las personas, López Obrador demostraba todo lo contrario, y decidía que habría representación mexicana en la farsa de toma de asunción al poder de Daniel Ortega en Nicaragua, dejando muy claro que para él, la política exterior es un tema más que puede resolver en sus mañaneras, porque no le importa, no la conoce y no sabe".

Con ello, sostuvo, México coadyuva a la legitimación de la dictadura en Nicaragua, tras un proceso electoral en el que se encarcelaron a más de 170 personas, "todos ellos presos políticos del régimen, de los cuales 36 son los principales líderes de oposición. Elecciones caracterizadas por tener un 80% de abstención".

Aseveró la Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Mariana Gómez del Campo quien señaló que "repudiamos estar nuevamente en la lista incorrecta, a lado de países como Belarús, Cuba, Nicaragua y Venezuela; todos violadores sistemáticos de los derechos humanos, mientras la comunidad internacional ha decidido no reconocer el fraude electoral perpetrado por Ortega en noviembre del año pasado, y por el contrario incluso, ampliar las sanciones, como lo hizo el Consejo Europeo el día de ayer".

"Desde Acción Nacional manifestamos nuevamente nuestro total repudio a la representación que tuvo nuestro país en la legitimación de la dictadura en Nicaragua. Y es que no podemos dejar de señalar que durante el proceso electoral se encarcelaron a más de 170 personas, todos ellos presos políticos del régimen, de los cuales 36 son los principales líderes de oposición. Elecciones caracterizadas por tener un 80% de abstención", concluyó la también Diputada Federal, Gómez del Campo.

Y es que el régimen Ortega-Murillo de la mano de la Asamblea Nacional impusieron un Consejo Supremo electoral con diez Magistrados militantes sandinistas y simpatizantes del régimen que manejó el proceso electoral a la medida y que con la Ley 1055 de diciembre del 2020 se dedicaron a encarcelar a todo aquel que pensara diferente.

En su mayoría todos se encuentran recluidos en la prisión El Chipote, en la que permanecen en las peores condiciones y según un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción se están utilizando al menos 38 métodos de tortura. Mismos que son utilizados para los detenidos desde 2018, en el marco de las protestas que dejaron más de 355 muertos, incluyendo 27 niños y adolescentes, 2 mil heridos, más de 1,624 encarcelados y de 100 mil personas huyeron de Nicaragua.

Todo esto fue reportado por 15 organizaciones humanitarias de este país, y apoyado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.