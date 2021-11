PAN respalda a Loretta Ortiz para ministra; el Grupo Plural se queja

Este martes, el Senado debate el dictamen sobre los requisitos de elegibilidad de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución del ministro Fernando Franco, quien se retirará luego de concluir su periodo de 15 años.

Durante la sesión del Pleno del Senado, previo a la votación de aprobación del dictamen de idoneidad de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vicepresidenta de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, anunció el apoyo de su grupo parlamentario a Loretta Ortiz Ahlf, quien integra la terna junto a Bernardo Bátiz y Evá Verónica de Gyvés Zárate.

"El Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en su mayoría, ha acordado acompañar la propuesta de la doctora Loretta Ortiz Ahlf, y desde hoy, de manera respetuosa, pero consistente, le decimos que estaremos atentos y vigilantes a sus resoluciones. La doctora se ha comprometido a respetar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy, por ello, le daremos nuestro voto. No exigimos otra cosa, lo que exigimos es que se respete la Constitución", dijo López Rabadán.

Por su lado, los senadores panistas Lilly Téllez y Damián Zepeda anunciaron su voto en contra del dictamen de idoneidad, al advertir que no darán un cheque en blanco al presidente López Obrador.

El Grupo Parlamentario de Morena también votará en favor de Loretta Ortiz.

Decisión se tomó fuera del Senado: Grupo Plural

El coordinador del Grupo Plural del Senado, Germán Martínez Cázares, aseguró que la decisión de quién será el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se tomó fuera de la Cámara Alta.

"No nos engañemos, aquí hay línea", dijo en rueda de prensa en donde aseguró que la decisión de quien sustituirá al ministro, Fernando Franco, "se cocinó fuera del Senado".

En rueda de prensa, lamentó que esta decisión se dio fuera de la Cámara Alta, "con presiones fuera del Senado, con privilegios fuera del Senado, con abogados privilegiados fuera del Senado".

El exmorenista, reconoció que el voto del grupo plural no será determinante en la elección del nuevo ministro, pero subrayó que los cinco senadores "no le va a entrar a este juego".

Vamos hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Poder Judicial que comparten el Presidente, el Presidente de la Corte y que en últimas declaraciones comparte el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es que la reforma al Poder Judicial "valió un cacahuate. Ese es el fondo del asunto".