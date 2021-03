PAN respalda a mujeres, pero evita apoyar aborto

Esta mañana, la dirigencia nacional del PAN ofreció una conferencia de prensa para solidarizarse y respaldar a todas las mujeres mexicanas; criticar la valla que se montó en el centro de la capital del país para proteger al Palacio Nacional de actos vandálicos; así como para arremeter contra la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero; pero evitó dar su apoyo al sexo femenino en la despenalización del aborto.

Al responder cuestionamientos de por qué Acción Nacional no apoya la interrupción legal del embarazo, las legisladoras panistas: Laura Rojas y Annia Gómez, consideraron que la agenda feminista es mucho más amplia y no se puede reducir a un solo tema.

La ex presidenta de la Cámara de Diputados pidió no confundirse, pues el feminismo es un gran paraguas que abarca una gran cantidad de temas, y no se puede reducir a un solo tema, sobre el cual el PAN históricamente ha sido claro, y dijo que históricamente el PAN siempre ha estado ahí, desde el principio, y no se refiere solamente a esta Legislatura, sino a todos los gobiernos que ha encabezado el PAN.

Dijo que desde el día uno, el PAN, a lo largo de su historia, al respecto del principio fundamental del feminismo que es la igualdad entre mujeres y hombres, han sido absolutamente consistentes en avanzar la agenda de derechos y libertades de las mujeres en este país, dijo Laura Rojas.

"De ninguna manera podemos reducir la agenda feminista, la agenda de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres a un solo tema y basta simplemente con acceder a la literatura más básica sobre feminismo para darnos cuenta que hay una gran diversidad de feminismos y nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra concepción de la sociedad, de las personas, etcétera, hemos abonado muy importante al avance de esa agenda", dijo la ex presidenta de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la diputada Annia Gómez coincidió con Laura Rojas y dijo que las y los legisladores de Acción Nacional, por supuesto que han trabajado en una agenda en beneficio de las mujeres y cuestionó si en otros partidos están apoyando la agenda feminista, pues hoy se tendría que discutirse un dictamen para igualar los salarios entre hombres y mujeres y sea a rango constitucional, sin embargo, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleda Alavez (Morena), se ha negado y no ha querido.

La legisladora Annia Gómez invitó a los medios de comunicación, por ser parte fundamental de nuestro país, para defender los derechos de las mujeres, porque no es posible que hoy se siga cayendo en "esta trampa" de dividir a las mujeres en grupos y en ideologías, porque en todos los rincones del país las mujeres están enfrentando muchas necesidades y lo último que les importa si en el centro del país, en Palacio Nacional consideran a las mujeres, de izquierda o de derecha.

"Ya basta de dividirnos a las mujeres en ideologías o en grupos, lo que las mujeres necesitamos hoy es acceso, principalmente a la salud, es acceso a las vacunas, ¿cuántas mujeres ha vacunado el gobierno Federal?, necesitamos acceso a mejores empleos, a salarios dignos, a acceso a una vida libre de violencia, pero lo más importante: necesitamos estar vivas", dijo Annia Gómez.

La legisladora panista dijo que aunque insistan en dividirlos en ideologías y en grupos y en un solo tema, "las legisladoras del PAN vamos a seguir trabajando a favor del avance de las mujeres a favor de lo que hoy más importa es que estemos vivas".