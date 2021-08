PAN y PRI rechazan "urgencia" de aprobar ley secundaria para revocación de mandato

Senadores del PAN y el PRI rechazaron las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber incluido la ley secundaria de la Consulta Popular para la Revocación de Mandato en el periodo extraordinario que inicia este miércoles en la Cámara de Diputados.

Legisladores de ambas bancadas opositoras aclararon que ese pendiente puede desahogarse perfectamente en septiembre, cuando inicie la nueva Legislatura, por lo que no hay motivo para que se legisle con urgencia.

En conferencia de prensa, el panista Damián Zepeda afirmó que hay mucha confusión en este tema, empezando por el mandatario, a quien pidió que se informe bien del tema y respete los tiempos legislativos, pues la reglamentación de la revocación de mandato "está en construcción" en el Senado de la República, ya que se acaban de presentar las iniciativas respectivas ante la Comisión Permanente.

El senador blanquiazul aseguró no está en duda la revocación de mandato, pues su ejercicio no depende de una ley secundaria. "El derecho de un ciudadano a quitar a un mal gobernante, porque eso es la revocación de mandato, nació en 2019, y no está en duda si se puede revocar el mandato de este presidente (Andrés Manuel López Obrador) y es un absurdo que se diga que no puede haber una ley retroactiva".

Dijo que afortunadamente, los legisladores hicieron bien su tarea, y en la reforma publicada en 2019 se establece las reglas principales, por lo que si bien se requiere una ley secundaria que regule el detalle, "no hay ninguna urgencia", insistió.

Recordó que el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional estableció que sí se puede llevar a cabo el proceso para el actual mandatario, "en caso de que los ciudadanos se organicen y pidan la revocación para el presidente electo en funciones de 2018 a 2024".

Damián Zepeda afirmó que diga lo que diga la ley secundaria, en noviembre próximo iniciará la recolección de firmas, que concluirá el 15 de diciembre, para luego hacer la solicitud formal y que se emita la convocatoria dentro de los 20 días siguientes, por lo que si se reúnen las firmas necesarias, a inicios de enero de 2022, el INE estará convocando a la realización del ejercicio.

Por su parte, la senadora priista Claudia Ríos Massieu, autora de una de las tres iniciativas de ley reglamentaria que existen, recordó que desde principios de año, ella advirtió en dos ocasiones que se estaba vendiendo el plazo para expedir una ley secundaria de revocación de mandato, pero el Congreso "no consideró que fuera urgente ni importante".

Subrayó que en tres semanas más iniciará la nueva legislatura, por lo que habrá tiempo para construir los consensos. "No es una ley que deba expedirse al vapor ni sin consensos, de tal manera que la oposición siempre estará dispuesta a trabajar de manera constructiva en una mesa plural, pero ni con prisas ni con urgencias cuando son temas que le interesan a la ciudadanía", puntualizó.