Panamá ya manifestó a México su posición por designación de Salmerón

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ya manifestó a México su posición por la postulación presidencial de Pedro Salmerón como embajador en ese país centroamericano y quien ha sido señalado de haber acoso sexual a estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden", respondió la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ante los cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación.

¿Cuál ha sido esa posición?, se le cuestionó a la funcionaria: "Ya la cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña", indicó, aunque se le insistió si están en desacuerdo con esta designación: "Ya se manifestó la posición de la cancillería panameña, la cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación", dijo.

Esta nueva polémica de Pedro Salmerón surgió el pasado lunes 17, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que "el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público".

Entre esas propuestas hechas por el titular del Ejecutivo se encuentra "Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá". Sin embargo, la postulación de Salmerón generó críticas pues se le recordaron las acusaciones de acoso sexual que habría cometido contra estudiantes del ITAM e integrantes de Morena, desde hace varios años.

Organizaciones y colectivas feministas han emitido posicionamientos. Uno fue el que suscribieron más de 300 mujeres, colectivas y aliados feministas en el que le pidieron al Presidente, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a los miembros del Senado de la República "congruencia" y retirar la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso (...) vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos".

En una segunda carta, más de 100 organizaciones de Panamá y México pidieron a Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá, que "no otorgue el beneplácito para Pedro Salmerón Sanginés como Embajador ante su país. Panamá merece una mejor representación mexicana".