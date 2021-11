Pandemia por Covid, el momento más difícil del IMSS en su historia: Robledo

"Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la pandemia por Covid-19 ha sido el periodo más difícil de la historia del IMSS. El más crítico, el más desafiante, el más insoportable. Pero en los últimos 21 meses el apoyo, la confianza y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron las que nos mantuvieron de pie, a la altura de las complejas circunstancias y con posibilidades de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el porvenir", expresó el director del Instituto Zoé Robledo Aburto.

Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, la cual tuvo lugar en el patio central de Palacio Nacional, el funcionario resaltó que ante la pandemia por coronavirus, la instrucción presidencial fue que ningún mexicano se quedara sin atención, por lo que se estableció que la reconversión hospitalaria del Seguro Social sería la columna vertebral para garantizar la medida.

"Esto significó ir a contracorriente de un sistema de salud históricamente fragmentado. Todas las instituciones que contamos con atención médica, del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados, trabajamos como un solo sistema. Unimos lo que estaba roto. Echamos mano de la política para ponernos de acuerdo y encontrar propósitos comunes".

Robledo Aburto aseguró que si bien no puede haber victoria en una pandemia, "sí certeza del deber cumplido", y recordó que en medio de la contingencia se reconvirtieron 233 hospitales, se aperturaron 18 unidades de expansión, se contrató a 47 mil 185 trabajadores y lo que considero el dato más importante; "hubo cero rechazos. A nadie se le cerró la puerta. Nadie se rindió. Nadie se detuvo. En total 1.5 millones de casos confirmados, 314 mil hospitalizados, 33 mil de ellos sin seguridad social".

Agregó que en la segunda ola, el IMSS tuvo 569 mil casos confirmados y 144 mil hospitalizaciones. "En el pico llegamos a tener 13 mil 440 camas ocupadas; el 69% del total disponible".

Durante la tercera ola hubo 700 mil casos confirmados y solamente 65 mil hospitalizaciones es decir: 55% menos y una disminución del 63% en las defunciones.

"¿La razón? La vacuna. Si en la primera y segunda ola no hubo saturación fue gracias a la reconversión. Si en la tercera ola no hubo saturación fue gracias a la vacunación. En ese proceso histórico el IMSS demostró su experiencia: vacunamos en todos lados y coordinamos las Brigadas Especiales Correcaminos en 10 estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Sonora y Baja California, y a partir de julio Chiapas. En esas 10 entidades se alcanzó 86% de la cobertura".

Ante secretarios de Estado, gobernadores y personal de salud, Zoe Robledo mencionó que el IMSS enfrentó la pandemia y a pesar de que hubo dificultades, en la actualidad el Instituto es más seguro y más social que antes.

Sin embargo, el funcionario también hizo mención de lo ocurrido en el Hospital General de Zona número 5, en Tula, Hidalgo, pero reiteró que la prioridad ha sido atender a las familias de quienes perdieron la vida.

"Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Integral de Atención para los núcleos familiares que incorpora medidas emergentes y económicas para atender la esfera material y afectiva, así como medidas de no repetición. Hoy quiero informar que el nuevo hospital de Tula, como instruyó el presidente, estará listo en marzo del 2023".

Destacó que ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia, lo que se logró en tiempo record, puesto que en la crisis de 1982 la recuperación del empleo tomó 26 meses, en la de 1994, 24 meses y en la de 2009, 22 meses, mientras que esta vez tomó 19 meses.

El director general comentó que el IMSS ha vivido otros momentos difíciles en su historia que afectaron su operación de forma estructural, como el sismo de 1985, el huracán Stan, en Chiapas, en 2005, pero el más desastroso ha sido el "vendaval" neoliberal.

"Son 36 años de desinversión en salud que dejaron al IMSS con un déficit de infraestructura de 15 mil 340 camas y de 94 mil médicos de acuerdo al promedio de la OCDE. Lo peor, se había empezado a arraigar un modelo curativo sobre uno preventivo, uno que espera la enfermedad en lugar de procurar la salud. El saldo: 4 millones 400 mil derechohabientes diabéticos y 7 millones 476 mil hipertensos".

Agregó que ante el déficit de personal, el Instituto ha contratado desde 2020 a 8 mil 337 médicas y médicos y 23 mil 116 enfermeras y enfermeros.

Resaltó que la mitad de los especialistas del país se forman en el IMSS y que en la pasada administración el número de espacios para residentes en el IMSS fue de 4 mil en promedio cada año, en tanto que en el 2021 el IMSS autorizó más del doble con 9 mil 40 plazas para el ingreso del 2022.

"Pero no sólo se trata del incremento, sino también de la calidad. Pasamos de 775 cursos de especialidad que había en 2019 a mil 123 en 2021 y en sedes pasamos de 200 a 377 este año".

El titular del Seguro Social subrayó que ante los riesgos financieros, se implementó un mejor gobierno corporativo y al cierre de octubre de 2021 se tienen 5 mil 282 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el cobro de intereses, lo que contribuye a qué el saldo contable de las reservas sea de 37 mil 535 millones más que al cierre de 2020 y enfatizó que el acumulado de las reservas financieras permiten 12 años más de suficiencia.

Sobre la recuperación de servicios que fueron aplazados por la pandemia, Robledo Aburto destacó que al cierre de 2021 se habrán brindado 80 millones de consultas de medicina familiar, 13 millones de consultas de especialidad y 983 mil cirugías. "Si tomamos el 2019 como el último año regular, alcanzaremos un nivel de 75.4%, cuando se pronostica que la mayoría de los países en el mundo cerrará con un 50%".

El director general del IMSS resaltó que se hizo frente a la pandemia sin dejar de combatir a la corrupción, por lo que se impulsó la transparencia y la rendición de cuentas.

"La Secretaría de la Función Pública reconoció al IMSS como la institución con el mayor cumplimiento de declaraciones patrimoniales con 99%. Hoy se transmiten en vivo los procedimientos de contratación por licitación pública. Ante mercados distorsionados y abusivos de insumos covid, usamos nuestro volumen para regular el mercado. Sabemos que el IMSS no es el futuro, la pandemia nos enseñó que este puede ser peligrosamente incierto. El IMSS de la 4a Transformación es el porvenir: el futuro con bienestar", concluyó.