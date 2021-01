Pandemia rebasó el sistema de salud del país: Enrique Graue

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, reconoció que la pandemia por Coronavirus 2019 ha rebasado al sistema de salud del país.

En la sesión del seminario virtual "Respuesta de México ante Covid-19", el rector señaló que desde la primera reunión del Consejo de Salubridad General, en la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se celebró hace más de 10 meses, los especialistas de las universidades públicas, academias de medicina e institutos de salud advirtieron que a pesar de las medidas que se estaban tomando, la epidemia podría rebasar las capacidades del sistema de salud.

"Comentamos que, a pesar de las medidas que se habían tomado, debíamos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar al sistema de salud y, de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México", dijo.

La pandemia, señaló, mostró los rezagos crónicos de presupuestación, infraestructura, cobertura y calidad de atención, y con insuficiencia de recursos humanos por los que atraviesa el país.

En ese momento se advirtió que aislarse y paralizar la economía por un tiempo prolongado en un país con las desigualdades del nuestro, con cerca del 50% de la población en condiciones de pobreza y en la economía informal, "era una distopía que no podíamos imaginar".

Pidió no trivializar la situación actual y señaló que mientras no haya acceso a vacunas seguras y confiables y no se alcance cierto grado de inmunidad de rebaño, las únicas medidas que se pueden tomar para evitar un mayor número de pérdidas son evitar el contacto físico y promover el uso del cubrebocas para disminuir la dispersión del virus.

En el contexto que se está viviendo de miedo, cansancio e incertidumbre, se ha presentado desmesura, soluciones mágicas y propuestas quiméricas que se han difundido como una estrategia para enfrentar la situación de salud.

Ante ello, pidió "hacer una pausa en el camino, dejar atrás polarizaciones, y reflexionar con un ánimo analítico, constructivo y propositivo para poder ponderar y evaluar los resultados y determinar qué debemos hacer mejor".

Hoy, un grupo de científicos de 14 instituciones de investigación mexicanas y extranjeras le presentaron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, un documento con propuestas para enfrentar la pandemia y diseñar la campaña de vacunación.

El director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich Stalnikowitz, comentó acerca de las acciones para disminuir la mortalidad debido a la pandemia y destacó la necesidad de fortalecer los servicios de urgencia y terapia intensiva, así como formar especialistas, además de fortalecer la preparación y capacitación del personal en esas áreas.

El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), Samuel Ponce de León, dijo que la pandemia se encuentra en su momento más álgido y es, ante todo, un fenómeno biológico que evoluciona con la continua modificación del virus.