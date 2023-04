Panistas liberan tribuna; Monreal les ofrece gestionar diálogo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) acordó liberar la tribuna del Senado, que tomó la tarde de este martes para exigir los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que están pendientes.

En una reunión informal con los senadores panistas Julen Rementería, Kenia López y Xóchitl Gálvez, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se comprometió a gestionarles una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el marco de la asistencia del funcionario a la sesión solemne de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, este miércoles.

En el encuentro "casual" entre el morenista y los panistas, en el Patio del Federalismo de la sede senatorial, Ricardo Monreal ofreció que el titular de la Segob se reúna con los panistas "tres minutos", mientras que los legisladores blanquiazules se comprometieron a "portarse bien" y Xóchitl Gálvez aseguró que no harán un "escándalo".

-Mañana que viene el secretario de Gobernación, pues sí me parece que estamos obligados a recordarle al secretario de Gobernación que nosotros como cuerpo colegiado... tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, - señaló Kenia López. "Mañana nos vamos a comportar como México quiere que nos comportemos", apuntó.

-Lo pueden hacer, solo háganlo con respeto. Lo pueden hacer y va a venir, pero no se les olvide que viene a nuestra casa y es el representante del Presidente y decirle "a ver, queremos tres minutos", se los puedo conseguir, - respondió Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que la toma de tribuna del Senado "se vale como estrategia", dentro de las tácticas parlamentarias, pero afirmó que lo mejor es hablar, porque "no hay que perder el diálogo".

-¿Cómo le hacemos para convencerte?, le preguntó Xóchitl Gálvez a Ricardo Monreal.

"No, tienes que convencer a la mayoría de Morena. Pero, lo podemos lograr. Sí hay gente sensata en la mayoría", respondió.

Sin embargo, el coordinador parlamentario de Morena advirtió a los panistas que no va a ser posible nombrar a los comisionados del Inai esta semana, aunque se dijo dispuesto a encontrar una solución antes del 30 abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones. "Yo voy a hacer el esfuerzo", puntualizó.

"Va, con eso jalamos", expresó Kenia López ante ese compromiso del líder de los senadores morenistas.



Monreal hace llamado a la tolerancia para integrar Pleno del Inai

En entrevista con El Universal, el senador morenista consideró que es fundamental integrar el órgano constitucional, por lo que dio a conocer que redactó un documento en el que plasma la historia del órgano autónomo y las consecuencias jurídicas y constitucionales de su ausencia.

Indicó que se trata de un documento "muy serio", a través del cual busca que se reconsidere la integración del instituto, por lo que lo compartió con sus compañeros de Morena y también lo mandó a la Secretaría de Gobernación, "y lo voy a hacer con los grupos aliados".

Monreal Ávila recalcó que no se debe perder el diálogo y es necesario insistir en "los llamados pertinentes", a efecto de integrar el Pleno del Inai.

"Hay que ser pacientes, tolerantes y dejarlos que realicen su estrategia y el desahogo de su táctica", expresó.

Señaló que nadie puede darse por enterado que no sabía qué se iba a tomar la tribuna el día de hoy, "pero tampoco se iban a poner policías alrededor o afuera del Pleno".

Ricardo Monreal aseguró que a los senadores y senadoras que tomaron la tribuna no se les agredirá. "Vamos a respetarlos y ellos tendrán que valorar si esa estrategia es la correcta".

"Fui opositor y eso me da mucha prudencia, pues nosotros hicimos eso en la reforma energética y las estructurales, luchábamos por causas y no puedo cuestionar que ellos luchen por causas", apuntó.

El senador Monreal reiteró que no se cometerán excesos "como los que se cometieron contra nosotros", por lo que no se desalojará a nadie, ni habrá enfrentamiento con ellos.

"Es su estrategia y yo la respeto, no tengo ningún tipo de descalificación contra ellos, es su lucha y tienen derecho a hacerla", manifestó.

Recordó que el Senado tiene varios temas pendientes, pues tan sólo para la Sesión del día de este martes había enlistados 57 dictámenes que se iban a analizar, discutir y votar.