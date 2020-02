Panistas ven extorsión presidencial de AMLO a empresarios

Panistas señalaron que lo realizado ayer por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue una "extorsión presidencial" hacia los empresarios que acudieron a una cena, en donde les repartieron una carta compromiso para participar en la compra de "cachitos" de la rifa del avión presidencial.

"Se llama extorsión, si no lo hacen qué pasará? Los estigmatizará? Los señalará? Los perseguirá? El Presidente debe dar una explicación sobre esto", dijo la panista, Kenia López Rabadán a través de sus redes sociales, en donde compartió la carta compromiso repartida ayer a los hombres de negocios.

En Twitter, el "hashtag" "#extorsionpresidencial" suma ya 5.331 tuits.

A esa tendencia también se sumó el panista Javier Lozano, quien aseguró que la cena de anoche "en Palacio Nacional, no es otra cosa más que un audaz mecanismo de redistribución de la riqueza. Es decir: no es extorsión, ni abuso, ni burla, ni despropósito".