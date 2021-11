Papás de niños con cáncer amagan con romper diálogo

Con la exigencia al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que garantice el abasto de medicamentos oncológicos pediátricos, papás de niños con cáncer bloquearon los accesos a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Es la sexta o séptima ocasión que estamos aquí bloqueando, no nos iremos hasta tener respuesta, ya estamos cansados, hartos de que dos o tres meses nos den los medicamentos, pero luego de nuevo el desabasto y no lo vamos a dejar crecer, aquí nos vamos a quedar hasta tener respuesta", señaló Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos.

Los padres de familia advirtieron que de no tener respuesta por parte de las autoridades sanitarias, cada martes bloquearan los accesos se la T1 del AICM y podrían romper el diálogo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Llevamos 21 reuniones con gente del Insabi, ellos sabían que veníamos hoy, conocen nuestra postura que es no dejar crecer el desabasto, no importa que sea un solo niño al que le falte medicamento, vamos a protestar porque debemos alzar la voz para ayudarnos entre todos. Ahorita mantenemos el diálogo con Insabi, pero si no dan soluciones, lo podemos romper y a ver qué acciones implementamos", dijo Omar Hernández.

El contingente de aproximadamente 12 personas se conformaba por padres de niños con cáncer que son atendidos en Veracruz, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México.

Entre los medicamentos que afirmaron que persiste el desabasto resaltan etoposido, metotrexato y citarabina en el Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz, el Instituto Estatal de Cancerología en Guerrero y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México.